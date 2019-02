DRAMAET: Slik så KNM «Helge Ingstad» ut formiddagen etter sammenstøtet. Normalt skulle vanntette skott holde den flytende, men indre lekkasjer gjorde at mannskapet måtte evakueres og skuta settes på grunn. Foto: KV Bergen / Forsvaret

Fregatthevingen: Kan få etterlengtet uke med finvær fra tirsdag

Et skikkelig ruskevær med kuling på kysten i helgen – så skal været roe seg ned og Sør-Norge kan få en liten uke med stille, kaldt vintervær. Akkurat det hevingen av den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» trenger.

Publisert: 08.02.19 10:10







– Ja, vi kan få 6–7 dager med pent, stille vær. Det er det mest sannsynlige slik prognosene ser ut nå. Men det er ikke skrevet i stein, sier meteorolog Roar Teigen i StormGeo .

les også Skipssjefen på KNM «Helge Ingstad»: Slik opplevde han det dramatiske havariet

Han peker på at høytrykket gjerne kan forskyve seg mot øst, med typisk sønnavind over Sør-Norge som resultat – noe som vil forpurre hevingen.

les også Fregattskroget er lite skadet: Slik skal KNM «Helge Ingstad» heves

Planlagt som er offshore-løft

De ansvarlige for hevingen av den havarerte fregatten i Hjeltefjorden mener at de trenger 5–6 dager med rolig vær for å kunne sette i gang den krevende heveoperasjonen.

– Alt er klart. Vi kan sette i gang på 24 timers varsel. Det vi kommer til å gjøre, er å legge kranlekterne på plass på fallende vær – mens det er bra nok til å forankre kranlekterne, men ikke til å heise. Da sparer vi to døgn. Så har vi fire døgn på å få den opp på senkelekteren, sier operasjonsleder Anders Penna i Boa Management.

HEVESJEFEN: Operasjonsleder for hevingen av KNM «Helge Ingstad», Anders Penna i Boa Management. Foto: BOA Management

Det vil være flere hundre mennesker i sving under operasjonen:

Han har full ro for at hevingen og transporten til Haakonsvern marinebase vil gå bra:

– Dette er den eneste fartøy-bergingen vi kjenner til som er planlagt og sertifisert av klasseselskapet DNV-GL på lik linje med et stort løft i Nordsjøen. Det er været som er utfordringen. Boa Management har gjort betydelig større løft – en plattformmodul på hele 54 000 tonn på Newfoundland, som var sertifisert på samme måte. Til sammenligning er KNM «Helge Ingstad» på knappe 5000 tonn – og den skal ikke løftes over vannlinjen.

Det er særlig vinden som er problematisk: De to svære kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz» har vindbegrensninger – og dette skyldes først og fremst at de begge har flere hundre tonn tunge krok- og vaier-anordninger som henger som flere titalls lange pendler fra kranene. Disse kan ikke begynne å svinge i vinden – det vil kunne rasere materiell og være farlig for personell.

KNAPT SYNLIG I FJORDEN: Slik ligger milliardfregatten med bare et radartårn og noen antenner synlig – og venter hjelpeløst på å bli heist opp og tatt til land. Foto: Bendik Skogli / Forsvaret

les også Dette kan bli Norges nye fregatt-erstatning

Ikke lange kalde perioder

Meteorolog Roar Teigen peker på at det ikke ligger an til lange, to til tre uker lange perioder med stille og stabilt vintervær:

– Det så lenge slik ut, fordi vi fikk en oppvarming av stratosfæren som kunne ligne på den vi fikk i januar i fjor, og som ga kaldt og stille vær i både februar og mars. Men dette fenomenet kan slå ulikt ut, og denne gangen skjedde det heller at Nord-Amerika har fått føle polarkulden, fordi en stor del av polarvirvelen ble forskjøvet ned over blant annet Midtvesten, med ekstremkulde som resultat.

les også Detonerte KNM «Helge Ingstad»-torpedoer i Hjeltefjorden

– Vi har fått bra med vintervær, men ikke den stabile effekten som gjerne gir østlig kald vind i ukevis, forklarer han.

Derimot kan vi få noen mindre perioder med vinterlig regime:

– Husk at vi normalt sett nå er over den verste stormsesongen, og går inn i en periode som vanligvis er rolig. Så det vil sannsynligvis by seg godværsperioder nå fremover i slutten av februar og mars, om det ikke slår til i neste uke.