Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre under onsdagens debatt om regjeringsplattformen i Stortinget. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ap åpner for støtteordninger etter høye strømpriser

INNENRIKS 2019-02-02T06:55:55Z

Ap åpner for støtteordninger for dem som rammes hardest av de høye strømprisene. I tillegg vil partiet ha en stans i nye utenlandskabler.

NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier de ikke har vurdert makspris på strøm, men har mer tro på økt støtte til dem som sliter økonomisk, skriver Aftenposten . Tidligere denne uken fremmet Rødt forslag om å hjelpe de med dårligst råd til å betale strømregningen.

I tillegg vil Støre også ha utjevning av strømtariffer, som varierer veldig landet rundt.

– Vi har bedt regjeringen komme med et opplegg for dette, sier Støre.

Partilederen mener det langsiktig sett er viktig å stanse byggingen av nye utenlandskabler før man har vurdert de eksisterende og de som er under bygging. Støre sier at Norge trenger et kraftnett til utlandet så vi kan eksportere når vi har mye og importere når vi har lite, men at det må settes en grense for dette.

Strømprisene har vært uvanlig høye det siste halve året, ifølge bransjeorganisasjonen Energi Norge. Hittil i år har snittprisen vært cirka 50 øre per kilowattime, mot 32 øre i januar 2018. Det er ventet at prisen vil ligge på samme nivå framover.