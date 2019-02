KRITISK: Sylvi Listhaug (Frp) mener det bør være tilstrekkelig med en vanlig helsesjekk. Foto: Trond Solberg, VG

Ut mot førerkort-test for eldre: – Nå må vi slutte å plage eldre unødvendig

Frps Sylvi Listhaug mener de kognitive helsesjekkene av eldre som vil beholde førerkortet bør skrotes.

– Nå må vi slutte å plage de eldre unødvendig. I distriktene er bilen ofte den eneste måten de eldre kan komme seg rundt, sier Listhaug til VG.

Både hun og samferdselspolitisk talsperson fra samme parti, Morten Stordalen , sier de har fått henvendelser fra bekymrede, eldre sjåfører.

– De er redde for å miste førerkortet om de svarer feil på testen. Denne unødvendige frykten kan vi fjerne ved at vi følger etter andre naboland, og dropper den kognitive testen.

Hverken Sverige, Danmark eller Tyskland har et slikt krav.

Eldre som ønsker å fornye førerkortet etter fylte 75 år, må i dag gjennomgå en helsetest hos fastlegen. Flere har påpekt at de kognitive og medisinske undersøkelsene som inngår i denne testen er altfor strenge.

Torsdag skrev VG at Helsedirektoratet og Vegvesenet foreslår å heve aldersgrensen for testen fra 75 til 80 år.

Både Listhaug og Stordalen mener at dette ikke er nok, og at testen bør fjernes. Det bør være tilstrekkelig med en vanlig helsesjekk, mener de.

– Som for eksempel test av syn og blodtrykk. Den kognitive testen har ingenting med bilkjøring å gjøre. Når flere land i Europa har fjernet samme test, forventer vi at Norge kan gjøre det samme. For Frp er det viktig å gjøre hverdagen enklere, da må vi slutte med slik type testing, sier Listhaug.

Forventer at regelen fjernes

Helseminister Bent Høie (H) sa i fjor at dagens helseattest-ordning er en oppgave som både fastlegene og mange av pasientene opplever som ganske unødvendig. Vegdirektoratet og Helsedirektoratet skriver i sin anbefaling at å heve aldersgrensen til 80 år vil lette presset på fastlegene, og føre til at noen aldersklasser ikke trenger å få utstedt attest.

ENIG: Morten Stordalen (Frp) er enig i at de kognitive testene bør skrinlegges. Her avbildet på Stortinget i 2014. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Vi er opptatt av å luke ut alle som utgjør en risiko bak rattet, men vi vet også faglig at denne aldersgruppen ikke står for flest ulykker, sier Stordalen.

Både Stordalen og Listhaug forventer nå at regjeringen fjerner den kognitive testen.

– Det er bred enighet i Stortinget om at det nåværende testregimet er for rigid og firkantet. Det bør holde med en standard helsesjekk. Den kognitive testen fører til mer byråkrati og er misbruk av fastlegene som burde kunne bruke tiden sin på andre ting, mener de.

Også Arbeiderpartiet støtter sine politikerkolleger på høyre fløy. Sverre Myrli (Ap), medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, mener at å heve aldersgrensen til 80 år er et skritt i riktig retning, men at det ikke er nok.

– Det er ikke dit Ap vil. Vi vil ha bort hele dette testregimet som gjør at aller landets eldre må oppsøke fastlegene for å ta en høyest tvilsom test, som det er svært diskutabelt om sier noe om folks kjøreferdigheter. Vi må heller finne andre ordninger for å luke ut de som ikke er egnet, sier Myrli til VG.

– IKKE NOK: Sverre Myrli (AP) mener at å heve aldersgrensen til 80 år ikke er nok. Her samme med samferdselsminister Jon Georg Dale på Stortinget i november. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Også Myrli peker på at dette beslaglegger enormt med tid for fastlegene.

– Nå får vi vente på at regjeringen legger frem ett eller annet forslag for Stortinget. Jeg synes ikke dette er bra nok, sier han.

– Aldersdiskriminering

Fagsjef for trafikktrening i NAF, Morten Fransrund, sa i november til VG at dagens helseattest-ordning kan føre til at mange får inndratt førerkortet på feil grunnlag. Han mener testen har vist seg å være nytteløs.

Anders Madslien (80) jobbet mange år som statssekretær i samferdselsdepartementet under Willoch-regjeringen, og er en av mange som har blitt rammet av testen. Han har siden han mistet førerkortet i 2016 kjørt uten gyldig førerkort.

– Dette er ren aldersdiskriminering. Hele den attesten som fastlegen skal lage, burde droppes etter mitt skjønn. Så burde man behandle eldre på samme måte som man behandler yngre folk og ikke skjære alle som fyller 80 år over én kam, sa han til VG etter at direktoratenes vurdering om kun å heve aldersgrensen var klar, sa Madslien til VG.