Politiet om «Telefonmannen» og «Luemannen»: – Ikke identifisert

LØRENSKOG (VG) Politiet har etterlyst to mystiske menn som gikk utenfor arbeidsplassen til Tom Hagen (68) kort tid før kona hans forsvant fra ekteparets hjem – men uten hell.

Publisert: 25.01.19 16:04

– De er fortsatt ikke identifisert, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

Det har gått 15 dager siden politiet offentliggjorde to overvåkningsvideoer av det som tilsynelatende er to menn utenfor Tom Hagens arbeidsplass 31. oktober i fjor.

Til tross for gjentatte oppfordringer fra politiet og massiv medieomtale har hverken «Luemannen» eller «Telefonmannen» latt høre fra seg.

– Ingen terskel for å melde seg

Politiinspektøren oppfordrer de to ukjente mennene til å melde seg for politiet, og understreker at det ikke skal være noen terskel for å melde ifra, selv om det har gått noe tid.

– Dette er viktig for oss, men vi kan ikke utelukke at det kan være gode grunner for at de ikke har meldt seg, sier Brøske.

– Hva slags andre observasjoner er gjort av disse mennene?

– Dette er noe vi har hatt fokus på og har fokus på helt siden det ble avdekket på videoen, men jeg vil ikke kommentere resultatet, svarer Brøske.

Politiet er spesielt interessert i biltrafikken rundt næringsparken den aktuelle dagen.

– Generelt så håper vi og tror at det er folk som har informasjon, særlig rundt kjøretøy. Det gjelder Futurum-bygget også. Hvordan har disse to kommet seg dit? har politiinspektøren uttalt tidligere.

Nytt budskap – nytt håp

Ingen har sett eller hørt noe fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun snakket med et familiemedlem klokken 9.14, onsdag 31. oktober i fjor.

Sist uke kom et nytt budskap fra den såkalte motparten som politiet mener har bortført den 68 år gamle kvinnen mot sin vilje.

Innholdet og språket i budskapet er foreløpig ukjent, men ga familien et nytt håp om å få Anne-Elisabeth hjem i live.

– Dersom hun ikke er i live, så mener vi det har formodningen mot seg at de ville sendt et slikt budskap til oss, uttalte Holden til VG.