KJØLIG ADVENT: Midt i neste uke slår desember av varmen igjen, og det ventes bortimot en uke med kjølig vintervær. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Vinterkulden kommer tilbake

INNENRIKS 2018-12-01T16:43:04Z

Et kraftig stormsenter har gitt mildvær over mesteparten av landet siden onsdag, men i neste uke kommer vinterkulden tilbake.

Publisert: 01.12.18 17:43 Oppdatert: 01.12.18 17:57

– Ja, det ser slik ut, om disse prognosene slår til, sier statsmeteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt .

Lavtrykk mot sør

Det kraftige lavtrykket trekker nå nordover, og de milde luftmassene som følger med, gir fortsatt noen dager med plussgrader over landet.

Men fra onsdag omtrent skjer det noe:

– Vi får flere lavtrykk inn som fra vest, som ser ut til å legge seg i en nokså sørlig bane, det vil si at de går over England og inn over Danmark og sørøstover. Det åpner for en mer kjølig værtype over store deler av landet, forklarer han.

Også månedsvarselet fra StormGeo antyder omlegging til kjøligere vær midt i neste uke, og det er nettopp lavtrykk i en slik sørlig bane som oppgis som årsak. Her ventes det at den vinterlige værtypen kan holde seg godt inn i den påfølgende uken, hvor det igjen blir mildere.

Minusgrader

– Nå er det et stykke fram, og lavtrykkene kan ta andre baner, men om dette slår til, er en kjøligere værtype den forventede utviklingen, sier Smits.

Han antyder at temperaturen på Oslo-Blindern typisk kan havne rundt tre til seks minusgrader fra onsdag neste uke. Også Bergen kan havne i minusgrader – med tørr østlig vindretning.

– Med de forbehold vi må ta, ser det ut til av store deler av landet får ganske pent, kaldt vær, vi snakker da om Trøndelag, Nordland, Møre og Romsdal og nord på Østlandet. Helt i nord ligger det an til at et lite lavtrykk gir noe gråvær inn mot kysten av Finnmark – dette lavtrykket har kommet inn fra sørøst og vil prege nordøstlige Finnmark.

Mulig snødump i sør

Mest usikkerhet knytter det seg til hvor tett de litt sørlige lavtrykkene vil gå mot Sørlandet:

– Hvis disse treffer i en bestemt retning, ligger det an til betydelig snøfall på Sørlandet, både natt til torsdag og et nytt lavtrykk fredag. Lavtrykkene kan gå lenger sør, som vil gi null nedbør, og de kan gå lenger nord, som vil gi regn. Men i en bestemt bane vil de gi snøfall – og det kan teoretisk sett bli mye.