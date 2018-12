KJØLIG ADVENT: Midt i neste uke slår desember av varmen igjen, og det ventes bortimot en uke med kjølig vintervær. Foto: Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Fint vær i sør - så kan det bli glatt

INNENRIKS 2018-12-04T09:12:36Z

Snø- og regnbyger rundt om i landet de neste dagene kan gi trafikale problemer.

Publisert: 04.12.18 10:12

Natt til tirsdag ble det meldt om flere trafikkulykker på glatte veier flere steder i landet. Blant annet ble to personer i Oppdal i Trøndelag kjørt til legevakten etter at bilen deres havnet i grøften.

Statsmeteorolog Martin Granerød i Meteorologisk institutt sier VG at prognosene viser at det på Sør- og Østlandet vil være tørt frem til torsdag kveld.

– Da kommer et lavtrykk innover i Nordsjøen som etter hvert vil gi nedbør på Sørlandet som vil bevege seg nordover. Det vil nok bli regn på Sørlandet, mens det på Østlandet kan holde seg som snø i indre deler. Det kan gi vanskelige kjøreforhold flere steder fredag, sier han.

På Vestlandet ligger det an til å bli perioder med sludd og snøbyger, mens det i Møre og Romsdal og Trøndelag kan bli sterk vind og fare for sludd eller snø.

Månedsvarselet fra StormGeo antyder omlegging til kjøligere vær midt i denne uken , og det er nettopp lavtrykk i en slik sørlig bane som oppgis som årsak. Her ventes det at den vinterlige værtypen kan holde seg godt inn i den påfølgende uken, hvor det igjen blir mildere.

De neste dagene er det dukket for et lavtrykk som ligger over sørlige deler av Skandinavia som beveger seg østover, som vil gi bygevær i Nord-Norge.

– En høytrykksrygg over Sør-Norge vil på sin side gi fint vær i store deler av området i morgen, sier Granerød.

Slik ser det ut ved Dyranut på riksvei 7 på Hardangervidda akkurat nå: