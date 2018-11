Snart klar for neste fase av bergingsaksjon

INNENRIKS 2018-11-09T13:36:16Z

Forsvaret sier at arbeidet med å berge KNM «Helge Ingstad» har gått etter planen, og at neste fase blir å heve fregatten over på en lekter.

Publisert: 09.11.18 14:36

Nøyaktig når bergingsforsøket kan starte, er uklart.

Følgene ble store da den norske fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS». Kollisjonen skjedde i utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden klokken 04.03 torsdag morgen.

Fregatten har i natt ligget stabilt og arbeidet med å få festet fregatten til land har gjennom natten gått som planlagt, opplyser Forsvaret.

– Det er sveiset fem festepunkter på fartøyet. Det er også klargjort ti solide festepunkter på land med tilhørende forankringer. Tykke stålwirer trekkes nå fra land mot de fem festepunktene, samt til solide fester akterut på fartøyet, skriver de i en pressemelding.

Neste planlagte fase av operasjonen er å få fartøyet trygt på lekter og frakte fartøyet til Haakonsvern orlogsstasjon. Utstyret som kreves for å gjøre dette er på vei til stedet.

Stabilisere

De opplyser om at det brukes undervannskamera i flere runder for å følge med på bunnforholdene rundt fartøyet.

– Operasjonen ledes på det nåværende tidspunktet av Sjøforsvaret , og støttes av Forsvarsmateriell i samarbeid med eksterne aktører, opplyser Forsvaret.

«Helge Ingstad» sin besetning på 137 personer ble evakuert og åtte ble lettere skadd, to av de ble sendt til Haukeland universitetssykehus.

Her kan du se hvor kollisjonen skjedde, og skipenes bevegelser etter sammenstøtet. Fregattens bevegelser er usikre, siden sporingssystemet var slått av under sammenstøtet.

Jobber med beredskap

«Helge Ingstad» er en av Norges fem fregatter.

– Landet er avhengig av disse fartøyene for å ha full kontroll på havområdene rundt oss. Fremover vil Marinen utarbeide en plan for hvordan vi best mulig utnytter de fire øvrige fartøyene. Vi vil vurdere hvordan vi kan justere seilingsprogrammet fremover, og hvordan vi kan benytte besetningene. Dette er for å levere mest mulig operativ tilgjengelighet og tilstedeværelse i havområdene, med de fartøyene vi har, skriver de i pressemeldingen.

Fregatten som ble skadet deltok i Nato-øvelsen «Trident Juncture».