Sortland-drapet: – Den drepte ble avlogget midt i samtale

Den 9. november skal Stig Anders Johansen ha blitt avlogget midt i en Facebook-chat. To uker senere ble han funnet drept.

Torsdag ble Stig Anders Johansen funnet drept på en adresse på Sortland etter å ha vært savnet. Mannen som bor på adressen, en kamerat av Johansen, er siktet for forsettlig drap.

Vesterålen Online har snakket med en barndomsvenn av Stig Anders Johansen. De hadde i flere år kun sporadisk kontakt, men tok opp kontakten igjen i sommer.

– Vi hadde ikke så mye kontakt de siste åra. Stig Anders har jo havnet utpå og hatt sine problemer. Nå hadde han vært nærmest rusfri i to år og begynt å få skikk på livet sitt igjen. Han hadde fått jobb, skulle begynne å ta førerkortet og skulle på mange måter begynne litt på nytt. Det gjør det som har skjedd enda verre, sier mannen som er anonymisert av avisen .

Han forteller at han sist hadde kontakt med Stig Anders Johansen 9. november.

– Avlogget midt i samtale

– Jeg chattet litt med ham 9. november. Så ble han avlogget midt i en samtale. Etter det hørte jeg ikke noe fra han. Han var vanligvis veldig aktiv på Facebook, men han hadde ikke noe aktivitet etter 9. november. Så fortalte samboeren min meg at han var savnet og et par dager etter fant de han død.

– Hvordan reagerte du da du fikk beskjeden om at han var død?

– Det var et stort sjokk. Jeg fikk klump i magen og hjertebank. Da jeg fant ut at han var drept, ble jeg enda mer sjokkert. Jeg tenker jo på at han kanskje har vært død og ligget der (På åstedet red.anm.) siden 9. november. Det er helt ufattelig.

Han beskriver Johansen slik:

– Han var en utrolig snill og rolig person. Det var aldri noe nei fra han om man trenge hjelp. Han var smart, på mange måter og ville ingen noe vondt. Han har hatt noen tøffe år, men hadde begynt å få skikk på livet sitt igjen. Det er jo det som gjør dette så trist.

– Gikk i fjellet sammen

Mannen sier han ikke kjenner den drapssiktede mannen på 38 år, som altså er mistenkt for å ha drept Johansen.

– Men jeg vet hvem han er. De to var gode kompiser. De var på fjellet i lag og var mye sammen.

– Hva tenker du om at han nå er siktet for å ha drept Stig Anders?

– Jeg kan ikke tro det. Jeg kjenner jo ikke mannen, men jeg kan ikke tro at han kan ha drept en av sine beste kamerater. Det er helt ufattelig og vanskelig å ta inn over seg, sier han.

Obduseres

Mannen har fortalt alt han vet til politiet. Denne informasjonen har vært en del av det politiet har hentet inn for å skaffe seg et bilde av Johansens bevegelser frem til han ble savnet. Mannen var også i kontakt med politiet i forkant av funnet av Johansen torsdag i forrige uke, da i et forsøk på bistå med å finne han.

Mandag skal Johansen obduseres . Da håper politiet at de kan finne ut mer om dødsårsaken.