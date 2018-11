FAR OG DATTER: Linda Juel Johannessen og Roar Juel Johannessen da Henning Hotvedt ble kjent skyldig i drapet på Kristin Juel Johannessen i 2016. Foto: Dennis Ravndal / VG

NRK: Familien til drepte Kristin Juel Johannessen stevner staten for erstatning

INNENRIKS 2018-11-12T01:13:45Z

Familien til Kristin Juel Johannessen har ikke fått erstatningen datternes drapsmann ble idømt i 2016. Nå stevner de staten for retten.

NTB

Publisert: 12.11.18 02:13

Det er NRK som melder at familien vil gå rettens vei for å få den økonomiske erstatningen de ble tilkjent i lagmannsretten.

– Det er frustrerende at vi aldri får satt et juridisk punktum i denne saken, sier Kristins far, Roar Juel Johannessen til NRK.

Kristin var 12 år gammel da hun ble drept i Larvik i 1999. Først i mars 2016 ble drapsmannen dømt for drapet, og i september 2016 tilkjente lagmannsretten familien over fire millioner kroner i oppreisning og erstatning. Men de har ikke mottatt noe.

– Han har ikke penger, og staten har nektet å innfri sitt ansvar fordi saken er gammel, sier familiens advokat John Christian Elden til NRK.

Familien søkte derfor om voldsoffererstatning, men kravet ble avslått. Dette er fordi det er tidspunktet for drapet, ikke dommen, som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning.

Elden har nå tatt ut stevning mot staten, for at familien skal få pengene sine.

På bakgrunn av denne saken ble det fremmet et forslag til lovendring i Stortinget. Det skal sikre at de som havner i en lignende situasjon, kan omfattes av voldsoffererstatningsordningen. Forslaget ble vedtatt i april, på tredje forsøk.

– Vi har blitt bedt om å være tålmodige, og tro at ting ordner seg, men vi har vært tålmodige i 19 og et halvt år nå. Hvor lenge skal vi holde på med dette? Nå vil vi sette to streker under alt som har med det juridiske å gjøre, men alt som har med Kristin å gjøre, blir vi nok aldri ferdig med, sier Roar Juel Johannessen.

Justisdepartementet har ikke hatt anledning til å stille til intervju med NRK, men skriver i en e-post at anmodningsvedtakene nå er til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet sammen med oppfølgingen av NOU 2016: 9.