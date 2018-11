GIGANTEN: Tankeren Sola TS holdt normal kurs ved avgang Sture, slår losdirektør Erik Blom fast. Foto: Helge Mikalsen

Lostjenesten: – Tankskipet holdt normal kurs ut fra Stureterminalen

Råoljetankeren Sola TS holdt normal kurs ut fra Stureterminalen før den kolliderte med fregatten KNM «Helge Ingstad» natt til torsdag.

Dette bekrefter direktør for lostjenesten Erik Blom overfor VG.

Flere har påpekt at det over 60.000 tonn store tankskipet ifølge radarbilder holder en kurs som ligger langt vest i Hjeltefjorden. Skipet er på vei nordover i en fjord som har sin utstrekning nord-sør, og det er henvist til at en kurs som lå mer øst i fjordløpet ville være mer naturlig.

– Normal avgangsmåte

– Den måten som Sola TS gikk ut på, faller innenfor normal avgangsmåte ved avgang Sture, sier losdirektør Blom.

Han bekrefter overfor VG at det er losen som høres på lydloggen – hvor han gjentatte ganger advarer KNM «Helge Ingstad» og ber skipet endre kurs, før han til slutt slår fast:

– Det blir kollisjon her da.

Radarbilder og lydloggen viser at fregatten KNM «Helge Ingstad» holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet «Sola TS». Klokken 04.02 torsdag morgen gikk det galt utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden. I rundt 17 knop krasjet fregatten rett inn i fronten på det 250 meter lange tankskipet.

Alt tyder på at krigsskipet hadde slått av AIS-en, som er det automatiske sporingssystemet.

Ba fregatten svinge

Før kollisjonen var et faktum, ba losen på det tungt lastede tankskipet krigsskipet om å svinge unna gjentatte ganger. Det viser radarsignalene og lydloggen VG har fått tilgang på.

Første kontakt mellom skipene ble opprettet ett minutt før det smalt. Rett etter sier tankskipet til fregatten som kommer mot dem i 17 knop: «Ta styrbord med en gang».

Og senere: «Helge Ingstad, du må gjøre noe. Du begynner å nærme deg veldig».

Beskjeden blir etterfulgt av 15 sekunder med stillhet på radiosambandet.

Siste forsøk fra losen lyder: «Helge Ingstad! Drei!».

Snakker norsk

Erik Blom sier til VG at det er vanlig å ta kontakt på norsk når man kaller opp norske skip.

– Dette er situasjonsbestemt. Kaller man opp et norsk fartøy, snakkes det som oftest norsk, sier han.