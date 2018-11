Loslogg: «Sola TS» med morsekode og motorbrems før kollisjonen med «Helge Ingstad»

Loggen til losen på «Sola TS» viser at tankskipet både sendte morsekode og bremset hardt før kollisjonen med KNM «Helge Ingstad».

Det skriver Sysla , som har fått innsyn i loggen til personen som var los om bord på tankskipet natten det smalt.

Like etter tankskipet forlot Stureterminalen i Hjeltefjorden skal losen på «Sola TS» ha fått øye på det som viste seg å være «Helge Ingstad».

De kontaktet da Fedje VTS for å få informasjon om fartøyet som kom mot dem, ifølge losens logg. Lydloggen VG har publisert viser at Fedje VTS først ikke visste hvilket skip som kom inn fjorden.

«Nei, det er en eh. Jeg har ikke fått noen opplysninger om den. Den har ikke rapportert til meg. Jeg ser bare at den dukker opp på skjermen her», svarte Fedje VTS over skipsradioen etter «Sola TS’» spørsmål.

Sendte morsekode

Ifølge losens logg brukte «Sola TS» en Aldis-lampe for å sende morsekode mot fregatten, skriver Sysla.

Likevel vek ikke KNM «Helge Ingstad» unna, til tross for morsekodene og de senere advarslene over radioen.

Sjøforsvaret kunne fredag bekrefte til VG at fregatten hadde radaren på da ulykken skjedde. Fra før er det kjent at fregatten hadde skrudd av AISen tidligere på natten, men at de hadde varslet Fedje VTS om sin ankomst .

Se her hvordan området KNM «Helge Ingstad» ligger på ser ut:

Ville ikke svinge

Like etter at «Sola TS» blinket mot fregatten observerte de både grønn og rød lanterne på skipet som kom mot dem. Kort tid etter var kun den grønne lanternen synlig. Fedje VTS informerte da om at det ukjente fartøyet var KNM «Helge Ingstad».

«Sola TS» forandret så kurs med ti grader mot styrbord, skriver Sysla. Samtidig ba de KNM «Helge Ingstad» om å svinge styrbord.

«Da går vi for nærme båkene», svarte KNM «Helge Ingstad» på den første beskjeden om å svinge styrbord, viser lydloggen.

Denne beskjeden kom omtrent ett minutt før kollisjonen.

Hvilke båker det er snakk om, er uklart. Båker er sjømerker for farlige områder. Kystverket har opplyst til VG at området krasjen skjedde er åpent og oversiktlig farvann. Det er omtrent en kilometer til både land og nærmeste skjær, viser sjøkart fra fjorden.

Brukte motoren for å bremse

Etter dette slo det fullastede tankskipet full bakk i maskinen, som vil si at det brukte all motorkraft for å få skipet til å stoppe. Det var til ingen nytte.

Fregatten og tankskipet kolliderer klokken 04.02 torsdag 8. november.

Etter smellen beveger fregatten seg mot land i fem knop. I minuttene etter sammenstøtet kommer flere båter strømmende til, og hele KNM «Helge Ingstads» besetning på 137 personer ble evakuert i morgentimene torsdag. Åtte ble lettere skadet, og to av de ble sendt til Haukeland universitetssykehus.

Losen var tilbake på jobb søndag etter ulykken, skriver Sysla.

– Han viser mest medfølelse med mannskapet på Helge Ingstad. Det er der hans tanker er, sier losdirektør Erik Freberg til Sysla 13. november .

Komplisert bergingsaksjon

Sjøforsvaret ønsker å heve skipet og transportere det til forsvarsbasen på Haakonsvern. Prislappen på å få KNM «Helge Ingstad» ut av fjorden vil bli på minst 70 millioner kroner , får VG opplyst av Sjøforsvaret.

Å sikre og heve skipet har vist seg å være en vanskelig affære. Det første forsøket på å sikre skipet mislyktes da flere av stålvaierne som skulle sikre skipet røk, slik at skipet sank enda dypere under vann. Måten skipet ble sikret på har høstet hard kritikk .

Planen nå er å bruke 16 kjettinger under det ramponerte skroget for å heve KNM «Helge Ingstad» .