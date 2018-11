Fregatt-ulykken: Kan ta ett helt år før endelig rapport foreligger

Hverken forsvaret eller Havarikommisjonen vil svare på om de har kommet noe nærmere årsaken til at milliard-fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med en oljetanker i forrige uke. Begge henviser til en rapport som trolig ikke vil være klar før neste år.

En liten uke etter at fregatten KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» kolliderte utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden, står mange spørsmål fortsatt ubesvart.

Ett minutt før det smeller, opprettes første kontakt mellom skipene, viser lydloggen som VG har fått tilgang til . Tankskipet ber fregatten, som kommer mot dem i 17 knop, ta styrbord med en gang.

Svaret fra KNM «Helge Ingstad» er: «Da går vi for nærme båkene».

Båker er sjømerker som brukes til å vise en sikker vei gjennom farvannet.

Kystverket varslet mandag at de har startet en intern gransking etter at lydopptaket og radarbildene ble publisert i VG, skriver NTB.

Rapport neste år

De to statlige havarikommisjonene har besluttet å undersøke ulykken sammen.

Havarikommisjonen jobber med utgangspunkt i at de først skal komme med en offentlig rapport om ett år, som er vanlig med ulykker til sjøs.

De vil kun gå ut med noe offentlig tidligere hvis det har sikkerhetsbetydning, opplyser de til VG.

– Utgangspunktet i sjøloven er at vi skal gjennomføre en undersøkelse og redegjøre innen ett år. Så utgangspunktet er ett år før det kommer en offentlig rapport, sier Dag S. Liseth, avdelingsdirektør for Sjøfartsavdelingen.

Han sier det viktigste for dem nå er å få klarhet i hendelsesforløpet. Havarikommisjonen mener de allerede har et godt bilde av hvorfor de to båtene krasjet.

– De første dagene før helgen gjorde vi intervjuer av alle som er nærmest involvert i dette, brobesetning på begge fartøy og andre enkeltpersoner. Vi har samlet elektroniske spor og logger. Dette har gitt oss et relativt godt grunnlag for det vi arbeidet med i helgen, som var å sette sammen et grovt hendelsesforløp, sier Liseth.

Sikret med vaiere

Det var klokken 04.02 torsdag forrige uke at fregatten og tankskipet kolliderte . KNM «Helge Ingstad», som var på vei tilbake til Haakonsvern etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture, fikk en stor flenge i skroget .

Fregatten ligger nå sikret til land med ni kraftige vaiere.

– Før båten var sikret, anså vi det som en liten fare at baugen kunne skli ut. Utenfor baugen er det cirka 30–35 meter relativt skrått rett ned. Hadde dette skjedd, hadde vi hatt en helt annen situasjon enn det vi har i dag, sier Yngve Skoglund, flaggkommandør i Sjøforsvaret til VG.

Håvard Mathisen, koordinator i Forsvarsmateriell, sier at de har hatt en rekke operasjoner med miniubåt for å kartlegge bunnforholdene rundt båten.

– Vi holder også på med en dykkeroperasjon for å forsterke to festepunkter i baugen av fartøyet. Det er en tidkrevende operasjon å tre disse tunge, kraftige vaierne, sier han.

– Dykkerne har ikke gått inn i fartøyet. Dette er kun for å sikre fartøyet, legger Skoglund i Sjøforsvaret til.

Etter at sikringen er utført, er bergingen neste steg. Når denne kan starte, er for tidlig å si, forteller han.

Har overlevert navigasjonsdata

Mannskap fra Forsvaret hentet søndag ut data fra fartøyet.

– Vi har ikke fjernet utstyr fra fartøyet, men hentet navigasjonsdata som vi har overlevert til politiet og Havarikommisjonen, sier Mathisen i Forsvarsmateriell.

KNM «Helge Ingstad» var utstyrt med våpen som en fregatt vanligvis skal ha. På spørsmål om hvordan dette påvirker bergingsoperasjonen, svarer han:

– Ekspertene våre vurderer faren som ubetydelig, og det påvirker ikke operasjonen i noen som helst grad.

Om fregatten vil bli kjøredyktig igjen, gjenstår å se, opplyser Skoglund.

– Fra mitt ståsted som operasjonell sjef så ser jeg selvsagt helst at den blir klar og operativ så fort som mulig. Men jeg har ikke den tekniske fagekspertisen til å gjøre en slik vurdering.

Gradert info sinker etterforskningen

Politiet etterforsker nå hva som skjedde da KNM «Helge Ingstad» krasjet rett inn i en oljetanker natt til torsdag i forrige uke. Så langt vil de imidlertid ikke svare på spørsmål om hvordan dette kan ha skjedd. For de har ikke fått hentet inn alt av materiale.

– Vi er i innhentingsfasen. Det er problematikk knyttet til sikkerhetsklareringer for å gå gjennom en del av materialet som vi har eller vil ha tilgang til. Det er ikke som vanlig at vi bare kan ta beslag av alt og legge det inn, sier avsnittsleder Frode Karlsen ved Vest politidistrikt til VG.

– Vi har et godt bilde av hva som faktisk har skjedd, men å gå inn i vurderingene av hvorfor det har skjedd, kan vi ikke gjøre nå, sier Karlsen.

Ingen suspendert

Pressetalsperson i Sjøforsvaret Torill Herland opplyser at ingen på Helge Ingstad er blitt tatt ut av tjeneste eller suspendert etter ulykken. Hun sier videre at planleggingen av å flytte skipet er i gang for fullt, selv om det enda er uvisst når det vil skje.

– Det er mange faktorer som spiller inn, som må være på plass og alt må stemme, legger Herland til.

– Mannskap fra Forsvaret har hentet ut data fra fartøyet – er det andre ting inne i fartøyet som skal berges?

– Ja, klart det er andre ting. Det er jo våpen om bord, og man vil prøve å redde så mye materiell som mulig.

På spørsmål om hvorfor fregatten svarte at de ikke kunne svinge styrbord på grunn av for kort avstand til båkene, svarer Herland at det er uvisst om det faktisk var «båkene» som ble sagt i lydopptaket.

– Eller var det «bolkene»? Jeg kan ikke forklare hva de mener, for det er det kun noen få mennesker som kan si, og det vil komme frem i havarikommisjonens rapport.