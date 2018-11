Grensen mot Russland 2 kilometer lengre

GRENSEN: Norges grensekommissær, oberst Roger Jakobsen, sammen med den russiske grensekommissæren, oberst JN. Mednikov, bak. For første gang siden 1947 har Norge og Russland gått opp hele grensa mellom landene og oppmålingen viser at grensa er 197,7 kilometer lang. Det er to kilometer lengre enn ved forrige måling.

Foto: Grensekommissariatet / NTB scanpix