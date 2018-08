TREKKER SEG: Per Sandberg trekker seg som nestleder i Frp. Her er han på vei ut fra slottet med partileder Siv Jensen etter ekstraordinært statsråd hvor Sandberg gikk av som fiskeriminister. Foto: Frode Hansen, VG

Per Sandberg går av som Frp-nestleder

Det ligger an til maktkamp om nestledervervet i Frp. For Per Sandberg trekker seg.

Mandag morgen ble det klart at Sandberg vil trekke seg som statsråd etter den omstridte Iran-ferien . Han går også av som nestleder i Fremskrittspartiet.

Det vil åpne opp en plass i Frps ledelse. Listhaug ligger etter det VG erfarer an til å bli en sentral brikke i en ny maktkamp i partiet.

Sandberg skriver i en pressemelding at han er stolt over å ha vært med å bygge opp Frp. Frp-leder Siv Jensen skriver at hun mener det er klokt av Sandberg å gå av.

– Nå er likevel tiden inne for å gå videre å gjøre noe annet, og få mulighet til å bruke mer tid på privatlivet, skriver Sandberg.

Tidligere Frp-leder og nestor Carl I. Hagen har flere ganger tatt til orde for at Sylvi Listhaug (Frp) må inn i Frp-ledelsen. Det mener han fortsatt.

– Jeg håper i alle fall det. Nå vet jeg ikke om hun er en kandidat, men hun burde bli det, sier Hagen til VG på telefonen fra Spania.

Da Siv Jensen ble gjenvalg som Frp-leder i april, var det til stående applaus, som Frps ubestridte leder.

I Frp-kretser har det imidlertid i lang tid vært ventet at Per Sandberg vil trekke seg som nestleder - og at det blir kamp om hans plass.

2017: Skjult maktkamp om vervet

Per Sandberg har i flere runder varslet at han ikke skulle ta gjenvalg som nestleder, men har endt opp med å gjøre det likevel.

Da Sandberg sist gang ble gjenvalgt i fjor, sa Listhaug at hun aldri ble spurt om hun ville inn i ledelsen. Og VG kunne melde om en skjult maktkamp i Frp.

En maktkamp som i det stille har fortsatt, i påvente av en åpen nestlederpost.

Første slag blir på Frps sentralstyremøte 3. september - når de skal velge en konstituert nestleder.

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp), som tidlig tok til orde for at Sandberg måtte trekke seg, hadde tidligere i dag følgende kommentar:

– Slik saken har utviklet seg var det uunngåelig at han trakk seg som statsråd. Det var nødvendig og positivt, og jeg ønsker ham lykke til, sier Keshvari.

Under landsmøtet i vår omtalte flere kilder Listhaug som en for splittende figur, med tanke på å holde roen i det borgerlige samarbeidet. Under Siv Jensen har Frp blitt et regjeringsparti, som ikke bare sitter i regjering for første gang, men også har blitt gjenvalgt. Seieren ble større da også Venstre gikk inn i en regjering med Frp.

Flere Frp-kilder påpeker at samarbeid med Venstre og KrF kan bli vanskeligere med Sylvi Listhaug som Frp-leder. Frontene mellom Listhaug og KrF var mildt sagt steile da Listhaug måtte gå av som justisminister.

Høyre-populære Dale

En Frp-kilde sier at Siv Jensen trenger en nestleder som sitter på innsiden av regjeringen, og peker på at Jon Georg Dale (Frp) derfor har et fortrinn.

Jon Georg Dale omtales som en mann med tunge støttespillere, som er godt likt av Siv Jensen og i Høyre. Listhaug ble helsepolitiske talsperson for Frp på Stortinget da hun ble tvunget til å gå av som justisminister - og sitter nå altså utenfor regjeringen.

Både Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale er valgt inn på Stortinget fra Møre- og Romsdal. Hvis både Solvik-Olsen og Sandberg trekker seg, ville en nestlederduo med bare de to gitt en svært skjev geografisk fordeling.

Spekulasjonene om at justisminister Tor Mikkel Wara kan være en aktuell kandidat til nestledervervet, er blitt lagt døde av ham selv.

Wara kom inn igjen i Frp som et stjerneskudd da Sylvi Listhaug (Frp) måtte gå av. Han sa under landsmøtet i vår at nestledervervet burde gå til en ny generasjon, ikke til ham.

– Jeg er ikke kandidat til hverken leder eller nestleder. Jeg synes det er naturlig å se seg om en leder fra neste generasjon, sa justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til VG da.