1 av 2 REKONSTRUKSJON: Den drapssiktede 33-åringen viser politiet hva han mener skjedde da den polske mannen ble skutt. Odin Jæger

Bjørndal-drapet: Her er siktede tilbake på åstedet

Publisert: 11.08.18 18:03

INNENRIKS 2018-08-11T16:03:53Z

Tidligere denne uken var drapssiktede 33-åringen tilbake på stedet der politiet mener han drepte en mann fra Polen i mars i år. Hans forsvarer omtaler hendelsen som «en ulykke».

12. mars i år ble en polsk mann i begynnelsen av 30-årene funnet skutt ved et parkeringshus på Bjørndal i Oslo. Mannen døde senere av skadene , og fire dager senere ble en nå 33 år gammel mann pågrepet og siktet for drap.

Denne uken var han med politiet tilbake til åstedet.

– Siktede i saken har i avhør gitt sin versjon av hvordan drapet ble begått. For å kunne ettergå hans forklaring opp mot bevisene i saken har vi gjennomført en rekonstruksjon på åstedet hvor siktede har fått demonstrere hvordan han mener at hendelsen skjedde, sier politiadvokat Sturla Henriksbø til VG.

Tiltalt for våpenovertredelse

Totalt åtte personer ble pågrepet etter tre skyteepisoder på Lambertseter, Jordal og Bjørndal like i forkant av drapet i mars. Syv av dem, inkludert den drapssiktede, er tiltalt for grov våpenovertredelse. De tiltalte tilhører eller har alle forbindelser til et kriminelt miljø.

– Siktede ønsker å gi ytterligere forklaringer i saken og vi kommer til å fortsette med avhør. Temaet vil da særlig være hva som er grunnen til at han var på stedet der drapet skjedde og hans tilknytning til skytingen på Lambertseter, sier Henriksbø.

Ifølge politiet har siktede ikke ønsket å forklare seg overhodet om sin rolle i skyteoppgjøret og knytingene til våpnene han hadde med seg da drapet ble begått.

Forsvarer: – Ulykke

– Vi ønsker å få hans forklaring på det, både fordi den er relevant for Lambertseter-saken, men også fordi hans deltagelse i de skytingene og befatningen med skytevåpen kan ha betydning i drapssaken. Derfor er det viktige avhør som gjenstår, sier Henriksbø.

Politiet har tidligere beskrevet hendelsen som «en bagatell som utløste et drap».

Den drapssiktede har forklart at han kjørte seg fast mellom to garasjeanlegg på Bjørndal i 06-tiden 12. mars. Da tre forbipasserende hjalp ham med å dytte løs bilen skal det ha oppstått en uenighet mellom drapssiktede og den polske mannen, og 33-åringen endte med å skyte ham.

– Jeg har ikke noen kommentar til den ulykken, sier 33-åringens forsvarer Trygve Staff til VG.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han selv meldte seg for politiet dagen etter hendelsen.

Han er tidligere straffedømt en rekke ganger, blant annet for å ha kjørt i ruset tilstand og for å ha kjørt uten førerkort. Flere ganger har han blitt dømt til fengsel for oppbevaring av narkotika.