OMKOM: 38 år gamle Vibeke Skofterud omkom i en vannscooterulykke i skjærgården utenfor Arendal natt til søndag. Foto: Line Møller, VG

Politiet: Tror ikke promillekjøring var hovedårsak til ulykken

Publisert: 31.07.18 09:11

Politiet vet ikke om Vibeke Skofterud fortsatt hadde promille da hun kjørte hjem, men de tror ikke at promillekjøring var hovedårsaken til ulykken.

– Skofterud hadde drukket alkohol i løpet av kvelden, men det betyr nødvendigvis ikke at hun hadde promille da hun kjørte hjem. Man kan jo fint ta seg et glass vin klokken 19 om kvelden, og kjøre klokken 24, sier etterforskningsleder Torbjørn Trommestad i Agder politidistrikt til VG.

Politiet avventer resultater fra obduksjonsrapporten før de kan si noe om 38-åringen hadde promille da hun krasjet og omkom på en holme i skjærgården utenfor Arendal natt til søndag .

Det er lov å drikke mer før man kjører båt enn før man kjører bil. Promillegrensen for fritidsbåter, småbåter og vannscooter er 0,8, mens den er 0,2 for biler.

Manøvrerte feil

Tidligere på kvelden hadde Skofterud vært på musikkfestivalen Canal Street i sentrum av Arendal.

Etterforskningslederen understreker at politiet ikke mistenker promillekjøring som hovedårsak for ulykken. De mener krasjet skjedde som følge av at hun manøvrerte feil i mørket . Det var dårlig vær og mørkt da hun kjørte hjem.

– Det er en trist ulykke, sier Trommestad.

Arendal-politiet er stort sett ferdig med etterforskningen av vannscooterulykken i Hovekilen ved Tromøya, der den tidligere skiløperen omkom. Mandag var tre vitner inne til avhør.

Sjekker vannscooteren

– Vi har stort sett verifisert og bekreftet opplysninger som styrker andre forklaringer, sier etterforskningslederen om hendelsesforløpet.

Mandag kunne politiet slå fast at sammenstøtet mellom scooteren og holmen skjedde rundt midnatt.

Nå avventer politiet svar på de tekniske undersøkelsene fra kjøretøyet.

– Vi sjekker om den har vært i god stand. Vi har ikke noen grunn til å tro noe annet, sier Trommestad.

Obduksjonsrapporten er ventet i løpet av uken.