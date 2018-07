Politiets utfordring: Vet ikke når Skofterud krasjet

Publisert: 29.07.18 22:16

INNENRIKS 2018-07-29T20:16:03Z

ARENDAL (VG) Det var dårlig vær og kraftige regnskyll da Vibeke Skofterud ble meldt savnet. Men politiet vet fortsatt ikke når ulykken faktisk skjedde.

Vibeke Skofterud kom aldri hjem til hytta hun og kjæresten Marit Stenshorne ferierte sammen på . Politiet jobber nå på spreng for å finne ut når den tidligere skiløperen faktisk krasjet.

De har en tidsramme på nærmere tolv timer. Søndag kveld og mandag morgen intervjuer politiet venner, nære, bekjente og vitner for å snevre inn denne tidsrammen.

– Avhør av venner og bekjente vil vise hvor hun har vært, hvem hun har vært sammen med og når hun sist ble observert.

– Vi vet ikke når ulykken skjedde, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder-politiet til VG.





































1 av 17 Konnerud, Drammen. Vibeke Skofterud på langrennstrening dagen før WC start i 2011. LINE MØLLER, VG

– Ble sist sett på vannscooteren

Familien Odermatt, som har hytte på øya hvor Skofterud krasjet, satt ute i hagen til 23-tiden. Da gikk de inn på grunn av dårlig vær .

Politiet mente søndag formiddag at siste observasjon av Skofterud var på vannscooteren klokken 01. Sent søndag kveld presiserer imidlertid Agder-politiet at de ikke kan slå fast dette.

– Hun ble sist sett på vannscooteren, men det var nok en liten stund før. Om det var en time eller to før, det vet vi ikke, sier enhetsleder Bård Austad til VG.

– Ulykken har skjedd i løpet av natten en gang, tyder det på. Men noe tidspunkt har vi ikke ennå, understreker han.

Tidsrom på rundt 12 timer

Vannscooteren ble liggende i en liten bukt mellom to holmer på øya St. Helena. Skofterud ble funnet på land.

Stedet vannscooteren traff skjæret er merket av med et hvitt spor i steinen. Et par meter innenfor er det igjen merket av på fjellet der scooteren trolig traff skjæret igjen.

– På det tidspunktet hvor hun ble meldt savnet, var det veldig dårlig vær, sier operasjonsleder Hyberg.

Men han påpeker at de likevel ikke vet om det var dårlig vær da hun krasjet. Det fordi de ikke med sikkerhet kan fastslå at hun dro rett hjem til hytta – eller om hun dro innom et annet sted.

– Det vi vet er at hun ble meldt savnet klokken 01, og at hun ble funnet klokken halv tolv på dagen. Det er et tidsvindu for når ulykken kan ha skjedd. Det kan ha vært dårlig vær klokken 01, men samtidig kan det ha lettet og blitt bedre utover natten, sier Hyberg.

Det ble startet søk rundt om i fjorden først på morgenkvisten. Hun ble funnet rundt klokken 11.30 av redningsskøyten. Hele dette tidsrommet kan ulykken ha skjedd i, påpeker Hyberg.

I tillegg til tidsrommet før hun ble meldt savnet.

– Det er nærliggende å tro at hun har kjørt vannscooter og kjørt på skjæret. Vi har ikke noen indikasjoner på at andre har vært involvert, sier operasjonsleder Hyberg.

Ingen båter hadde ankret opp

Ofte ankrer fritidsbåter opp over natten i bukten hvor Skofterud omkom. Det er god le for vinden og dypere vann enn lenger inn mot øyene. Natt til søndag lå det imidlertid ingen båter i bukten på grunn av det dårlige været.

– Det ser ut som det var en del regn i området i går kveld, da ulykken skjedde der. Det var ikke regn hele tiden, men det var et kraftig regnskyll sent i går kveld. Da var det intenst regn i perioder i området, sier vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt.

I halvtimen før og etter klokken 23 skal det ha vært kraftigst regnvær.

– Det kan ha vært dårligere sikt. Det ble ekstra mørkt med det regnet som passerte. Mørkt og vått, sier meteorologen.