TOK OVER: Her tar Jon Georg Dale over som landbruksminister etter Sylvi Listhaug i 2015. Listhaug er nå utenfor regjering. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kilder til VG: Listhaug ble ikke spurt om å bli statsråd

INNENRIKS 2018-08-30T16:17:56Z

Sylvi Listhaug ble aldri spurt om å tre inn igjen i regjeringen, nå som partiet igjen skifter ut statsråder.

Publisert: 30.08.18 18:17 Oppdatert: 30.08.18 19:31

Det sier sentrale kilder i partiet til VG.

– Sylvi Listhaug ble aldri spurt, sier en sentral Frp-kilde til VG.

En annen Frp-kilde sier at Listhaug «åpenbart en kandidat for Siv Jensen å ha tilbake i regjeringslaget». Men det blir signalisert at det trolig er for tidlig for alle parter; inkludert Listhaug – og KrF.

Imamsleiking og kirkeasyl: Derfor rant Listhaug-begeret over for KrF

Åpning i gammel jobb

Selv om flere statsrådsposter nå åpnet seg opp i Frp nå, blant annet hennes tidligere jobb som landbruksminister, skal ikke Listhaug inn i regjering igjen.

Det er hennes makker på Stortinget, helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud, som ifølge det VGs opplysninger skal inn i regjeringen.

VG har tidligere skrevet at det har vært en maktkamp mellom Siv Jensen og Listhaug, hvor partilederen aldri noen gang har åpnet for at Listhaug skal kunne bli nestleder. Det nye i høst, er at Jensen for første gang har åpnet for at populære, men omstridte Listhaug, kan bli nestleder.

Begge nestledervervene i spill

Etter at hun ble tvunget til å gå av som statsråd har Listhaug prioritert en frierferd i partiet fremfor å være på Stortinget . De siste måneders hendelser har bidratt til at hun har styrket sin posisjon betraktelig når det gjelder å bli nestleder og fremtidig arvtager etter Frp-dronningen Siv Jensen.

Mandag skal sentralstyret avgjøre om hun rykker opp i Frp-ledelsen, som arvtager etter Per Sandberg.

Statsminister Erna Solberg har varslet endringer i regjeringen fredag og etter det VG erfarer vil følgende skje:

Olje- og energiminister Terje Søviknes trekker seg.

trekker seg. Kjell-Børge Freiberg (Frp) blir ny olje- og energiminister.

(Frp) blir ny olje- og energiminister. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen går av. Han skal flytte til USA med sin legekone, som har fått ny jobb .

går av. Han skal flytte til USA med sin legekone, som har fått ny jobb . Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) blir ny samferdselsminister.

(Frp) blir ny samferdselsminister. Bård Hoksrud (Frp) blir ny landbruksminister.

Per Sandberg var 1. nestleder i Frp, med Solvik Olsen som 2. nestleder. Norges nye samferdselsminister Jon Georg Dale kan ikke rykke opp i ledelsen nå, fordi han ikke sitter i Frps sentralstyre.

Før mandagens møte i Frps sentralstyre er det dermed to store spørsmål: Kan Ketil Solvik-Olsen fortsette som nestleder når han flytter til USA – og i så fall – skal han eller Listhaug være 1. nestleder?

– Jeg tenker at det er såpass mye digitale verktøy i dag at det ikke er noe i veien for at han kan fortsette. Men den diskusjonen skal vi ta på mandag, så får vi se hva sentralstyret lander på, sier sentralstyremedlem Alf Erik Andersen til VG.

Kan bli nestleder med USA-kontor

Agder Frp har ifølge Fædrelandsvennen også lansert ham som kandidat til nestledervervet, men han ønsker selv ikke å svare på om han ønsker det. På spørsmål om Frp bør ta inn en ny person i ledelsen etter Per Sandberg, sier han:

– Etter Per Sandberg tror det er rimelig gitt hvordan det ender ut, så får vi se hva sentralstyret velger å gjøre på Ketil, sier Andersen.

Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad ser ikke noe problem i at Solvik-Olsen er nestleder fra USA. Tidligere Frp-høvding, Carl I. Hagen, tok i VG torsdag til orde for at Solvik-Olsen bør få fortsette som nestleder.

– Jeg tenker at det er uproblematisk hvis han ønsker å fortsette som nestleder. Han er på sosiale medier og er fullt i stand til å gjøre en god jobb for oss. Og så sover han så lite at tidsforskjellen ikke blir noe problem, sier sentralstyremedlem Njåstad.

Frp sentralstyre skal på mandag trolig konstituere en nestleder som kan sitte til landsstyremøtet senere i år. Som igjen forlenger vervet til landsmøtet neste år.

Da er Frps nestledere på gjenvalg.

Jensen har vært partileder siden 2006 og ble i vår gjenvalgt til stående applaus på Frps landsmøte.