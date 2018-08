TIKK-TAKK: President for EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, varsler at EU kan komme til å skrote vintertid. Foto: Virginia Mayo / TT NYHETSBYRÅN

Vintertid tikker mot slutten

Sommer- og vintertid er mislikt i hele EU-området, og kan nå bli skrotet i EU-området. Går tiden fra ordningen i Europa, så følger trolig Norge etter.

Publisert: 31.08.18 16:09

Over 80 prosent av EUs innbyggere ønsker å fjerne ordningen med sommer- og vintertid, ifølge Westfalenpost. EU- kommisjonen anbefaler derfor medlemslandene om å fjerne ordningen i EU-området.

Norge vil trolig følge EU, dersom de gjør endringer med klokken.

– Vi må først se hva som skjer, men at det blir likt i Norge som i Europa, er et viktig argument for hva vi gjør. Det blir rart dersom vi blir eneste land i Europa med sommer- og vintertid. Departementet vet ikke om det blir regel i EU, eller hva de gjør, men det vil uansett påvirke oss, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Selv om kommisjonen i dag har landet på at de vil fjerne ordningen med sommer- og vintertid, så må endringen godkjennes av EUs medlemsland og EU parlamentet. Når dette er bestemt, er ikke klart.

Følger trolig EU

Ett av argumentene for å slutte med å stille klokken, er at det forstyrrer folks døgnrytme , noe som senker produktiviteten. Forkjemperne for sommer- og vintertid argumenterer for at det ekstra lyset på morgenen om vinteren kan spare energi og forebygge trafikkulykker.

– Det er masse argumenter i begge retninger, som nettopp er grunnen til at jeg ikke vil trekke bastant konklusjon i dag, sier Røe Isaksen.

Norge har hatt sommertid i korte perioder flere ganger, og ordningen har vært fast siden 1980.

Dersom endringen trer i kraft, vil EU beholde det som er sommertid i dag, mens vintertiden forsvinner. I dag skal klokken stilles en time tilbake 28. oktober hvert år, mens klokken stilles frem igjen 31. mars.

Startet å tikke i Finland

Klokken startet å tikke for sommer- og vintertid i februar, etter EU parlamentet ønsket å utrede ordningen. Utredningen kom etter initiativ fra Finland, der landet med 5,5 millioner innbyggere hadde samlet 70.000 underskrifter mot ordningen.

Til tross for at EU nå fjerner vinter- og sommertid, så vil EU-landene ikke skifte til en felles tidssone.

Fra før av har blant annet Russland, Tyrkia, Hviterussland og Island avskaffet sommer- og vintertid.