Hareide: – Vil du stå i kampen mot sorteringssamfunnet, Erna Solberg?

Publisert: 14.04.18 12:13 Oppdatert: 14.04.18 12:32

ØKERN (VG) KrF-leder Knut Arild Hareide kommer med en oppfordring til statsminister Erna Solberg (H) på landsstyremøtet.

KrF-leder Knut Arild Hareide avslutter KrFs landsstyremøte, som avholdes på Økern i Oslo denne helgen, med en tale til forsamlingen.

– Jeg vil utfordre statsminister og Høyre-leder Erna Solberg: Vil hun stå ved kampen mot sorteringssamfunnet og støtte KrFs forslag? spør han.

Spørsmålet kommer i forbindelse med at bioteknologimeldingen skal behandles i Stortinget denne våren.

– Krigsforbrytelser kan ikke skje ustraffet

Hareide starter talen med å vise til USA, Storbritannia og Frankrikes angrep mot Syria.

– Vi har de siste dagene sett bildene fra Syria. Små barn som blir båret på båre, rammet av lammende klorgass. Det gjør dypt inntrykk å se konsekvensene av kjemiske våpen, sier Hareide, og legger til:

– Det er ikke bare forferdelig. Det er krigsforbrytelser og et klart brudd på internasjonale konvensjoner. Det er ikke tvil om at slike angrep mot føre til internasjonale reaksjoner. Det kan ikke skje ustraffet, slo KrF-lederen fast.

Bekymret for sorteringssamfunnet

Bakteppet når KrF-representanter fra hele landet i helgen samles til landsstyremøtet, er at partiet i september i fjor gjorde sitt dårligste valg siden krigen.

Hareide lufter sin bekymring for sorteringssamfunnet.

– Arbeiderpartiet har i lang tid vist en grunnleggende mangel på forståelse for mange av disse etiske dilemmaene, sier Hareide.

Han retter samtidig et stikk mot Høyres beslutning om å åpne for eggdonasjon på landsmøtet forrige helg.

– Høyre har vært en av våre allierte her, men forrige helg så vi hvordan Høyres landsmøte dessverre valgte å ta store skritt i liberaliserende retning innenfor bioteknologien og bort fra barnas rettigheter.

Håper Høyre har rett

Hareide legger i talen til at Høyre riktignok uttrykker en prisverdig motstand mot å få et sorteringssamfunn.

– Men jeg frykter for hva som skjer når barn i større grad blir en rettighet for voksne.

– I etterkant av landsmøtevedtakene var det mange på den tapende siden som var opptatt av å slå fast at Høyre fortsatt skal være en alliert for KrF i kampen mot sorteringssamfunnet.

– Jeg håper de har rett, slår Hareide fast.

To reformer

Hareide viser til to reformer partiet skal fremme frem mot sommeren. Den første er en barnereform.

– Dette er en reform rettet spesielt mot barn i fattige familier, barn i familier uten arbeidstilknytning og barn med funksjonsnedsettelser. Denne reformen vil endre opplegget for barnetrygden og fødselspengene, sier han.

Den andre reformen er en inkluderingsreform.

– Alle har ressurser, og alle må få bidra og bruke evnene og talentene sine. Det kan utløse skaperkraft. Da er arbeidslivet og deltakelse i samfunnet en nøkkel- Unge som faller utenfor arbeidslivet med hull i CVen må få en ny sjanse, sier Hareide.

Flere utfordringer

Hareide fortsetter med å uttrykke hva partiet skal rette oppmerksomhet mot fremover:

– Det første spørsmålet vi bør stille er: Hva er det som preger tiden vi lever i? Hvilke utfordringer er det nordmenn kjenner på?

Han viser videre til tre utfordringer partiet skal svare på fremover:

– For det første er det fare for at Norges viktige fellesverdier og tradisjoner forvitrer. Det kan bety en svekking av våre kristne røtter og det etiske kompasset som har gjort Norge til et godt land å bo i.

Den andre utfordringen er vi i ferd med å få et samfunn med manglende inkludering fra livets start til livets slutt.

– For det tredje har vi de voksende globale utfordringene. Fattigdomskrisen og klimakrisen har vært på folks agenda lenge, sier Hareide.

Klima og et varmere samfunn

KrF-lederen trekker frem viktigheten av at partiet må jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

I tillegg vektlegger han hvor viktig det er å møte klimatrusselen.

– Vi vil kjempe for et bærekraftig samfunn, der vi ikke lever over evne og vår velstand ikke går på bekostning av det globale fellesskapet, verdens fattige og klimaet, sier Hareide.

Han sier i tillegg at han jobber med en politisk bok, og varsler et mer offenstivt KrF:

– KrF kommer fremover til å bli et enda mer offensivt reformparti. Det vil vi vise når denne prosessen er sluttført i september.

Bekymrede fylkesledere

VG snakket fredag med 16 av partiets fylkesledere, som alle erkjente at partiet er i en alvorlig situasjon .

Da KrF ble samlet på fredag, skal KrF-ledelsen ha lagt frem sitt forslag til strategien som skal løfte partiet ut av serien med krisemålinger.

På snittet av meningsmålingene for april har KrF fire prosent, rett på den skjebnesvangre sperregrensen. I mars og februar lå de også der, ifølge Pollofpolls .

