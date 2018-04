SFO-ansatt siktet for overgrep mot barneskoleelev

Publisert: 25.04.18 22:14 Oppdatert: 25.04.18 22:46

En SFO-ansatt i Akershus er siktet for seksuelle overgrep mot en jente i barneskolealder.

Det opplyser Øst politidistrikt.

– Han ble siktet og pågrepet før helgen og er varetektsfengslet i to uker. Det har blitt foretatt avhør av jenta og siktede og eventuelle vitner gjennom helgen, sier Susanne Ihlebæk, påtaleansvarlig seksjon for seksuelle overgrep og vold mot barn i Øst politidistrikt, til VG.

Overgrepene skal ifølge politiet ha funnet sted i skole- eller SFO-tiden.

– Vi har ikke opplysninger om at andre barn er utsatt for overgrep og i samarbeid med rektor ved skolen har vi gått ut med informasjon til alle foreldrene i dag, sier Ihlebæk.

I brevet fra politiet som foreldrene har fått, står det kontaktinfo til politiet og tips om hvilke spørsmål man eventuelt kan stille barna.

Beredskap i kommunen

Rådmannen i den aktuelle kommunen sier de har helsepersonell på plass som foreldre kan kontakte.

– Kommunen holder beredskap i kveld og i natt og morgen eller så lenge det trengs og kommer til å styrke den i henhold til det som er nødvendig, sier rådmannen til VG.

Han forteller at alle foreldre som har barn ved skolen i tillegg til et skriv fra politiet også fikk et brev fra kommunen om hvem de kan kontakte.

– Vi er nå kommet i den triste situasjonen at en ansatt ved SFO ved en av våre skoler er varetektsfengslet og siktet for seksuelle overgrep mot en elev i skoletiden, sier rådmannen.

– Jeg synes dette er en forferdelig trist og opprivende sak, men nå må vi la politiet etterforske saken, legger han til.

Rådmannen opplyser at mannen hadde politiattest.

– Uansett vil kommunen i lys av det som har skjedd gjennomgå om det er noe kommunen eller den aktuelle skolen kunne ha gjort annerledes for å forebygge dette på noen som helst måte.

Gjort beslag

Politiet har gjort beslag i saken.

– Vi vil gjennomgå det vi har beslagt av elektronisk ustryr, sier Ihlebæk.

– Hvordan stiller mannen seg til siktelsen?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Ihlebæk.

VG har vært i kontakt med mannens forsvarer, men hun ønsker ikke å kommentere saken

