Atle Berge om den norske etterretningstjenesten: – De prøvde å verve meg som informant flere ganger

Publisert: 25.04.18 08:52

Atle Berge ble kidnappet av FSB-agenter og utvist fra Russland i ti år. Nå vurderer han søksmål mot etterretningstjenesten og staten.

– De prøvde å verve meg som informant flere ganger, de var nokså pågående. Da FSB pågrep meg, visste de at jeg hadde vært kontaktet av den norske etterretningen, sier Atle Berge (66) til Nordlys .

Berge ble i 2016 pågrepet av FSB i Murmansk og utvist fra Russland i ti år. Nå ønsker han å gå ut med historien rundt pågripelsen.

66 åringen forteller at han er opprørt over hvordan e-tjenesten forsøker å verve agenter. Han føler med Frode Berg, som sitter fengslet i Russland.

Berg ble fengslet i Russland 5. desember 2017. Han har innrømmet at han har vært i landet flere ganger på oppdrag for den norske Etterretningstjenesten . Strafferammen for spionasje er etter russisk lov på 10 til 20 år.

Truet med sprøyter

Berge er direktør for Ølen Betong. Tidlig på 2000-tallet bygde bedriften opp en søsterbedrift i Murmansk. Der ble 66-åringen i 2016 anholdt utenfor leiligheten sin, skjøvet inn i en bil og tatt med til et kontor der FBS-agenter truet med sprøyter for å få ut sannheten av nordmannen. De mente Berge var en norsk spion.

Kommenterer ikke

66-åringen forteller til Nordlys at samtalene med e-tjenesten aldri gikk så langt at han fikk noe informasjon om hva de ønsket at han skulle samle inn.

Pressevakt i Forsvarsdepartementet, Lars Gjemble, sier til Nordlys at de ikke kommenterer hvem eller om noen har hatt oppdrag for E-tjenesten.

Vurderer søksmål

Nordlys skrivet at Berge har vært i kontakt med norske myndigheter om saken.

Berge forteller at han har engasjert advokat i saken og vurderer søksmål mot etterretningstjenesten og staten.

