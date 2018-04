KRITISK: Atle Berge sier han har holdt kritikken mot E-tjenesten inne i flere år – men nå har bestemt seg for å fortelle på grunn av Frode Berg-saken. Foto: Terje Mortensen

Norsk forretningsmann sier han ble forsøkt rekruttert: – E-tjenesten dukket opp på fabrikken

Publisert: 25.04.18 12:01

INNENRIKS 2018-04-25T10:01:51Z

KIRKENES (VG) Da Atle Berge (66) jobbet i Murmansk, dukket to personer fra E-tjenesten opp på fabrikken hjemme. Han ber den norske E-tjenesten slutte å gå etter folk som jobber i Russland.

– Jeg har vært kritisk til E-tjenesten siden, men jeg har ikke sagt det til noen, noen gang, at jeg har vært forsøkt rekruttert, sier Berge til VG.

I dag forteller han for første gang om bakteppet for at han i mai 2016 ble tatt på gaten i Murmansk, revet inn i en bil og truet av den russiske etterretningstjenesten FSB. Til Nordlys , som først omtalte saken, sier Berge at den russiske sikkerhetstjenesten truet ham med sprøyter for å få vite om han var spion.

Det hele endte med at han ble kastet ut av Russland og fikk ti års utestengelse.

De to som dukket opp på fabrikken

Berge mener at den russiske etterretningen visste om at den norske E-tjenesten hadde forsøkt å rekruttere ham.

Han er svært kritisk til at E-tjenesten går etter norske forretningsmenn i Russland – og viser til at han kunne endt opp som Frode Berg om han hadde takket ja.

– Nå ser du hva det fører til. Det har ødelagt noe enormt for bedriften og for meg personlig, sier Berge.

– Jeg sa det var helt utelukket for meg som bodde i Russland. Det var ikke tale om å gå inn i noe sånt, understreker han.

Han forteller at to menn fra E-tjenesten rundt 2012 eller 2013 oppsøkte fabrikken på Ølen. Atle Berge er direktør i Ølen Betong – som har satset stort også i Murmansk. Berge bodde i Murmansk – og var med det et mål for den norske E-tjenesten.

– Først var det to menn som kom til fabrikken. Da var det min sønn, daglig leder, som var der. De spurte om vi ville være informanter og han svarte benektende og viste til meg. Så kom de tilbake noen uker senere og traff meg.

Berge har gjentatte ganger de siste årene sendt brev til Utenriksdepartementet – for å be om et møte og fortelle om konsekvensene av rekrutteringsforsøket. Men det har ikke blitt noe møte.

– De prøvde å rekruttere meg til å være informant for ulike ting. Dette visste russisk FSB. Da jeg ble kidnappet visste de om at vi hadde blitt kontaktet av norsk E-tjeneste, sier Berge til VG.

Til Nordlys sier Forsvarsdepartementet at de ikke kommenterer om noen har hatt oppdrag for E-tjenesten.

