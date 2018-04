– BØR FJERNES: Fremskrittspartiets landsmøte vil ikke lenger ha sukkeravgift. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Frps landsmøte ber stortingsgruppen vurdere å skrote sukkeravgiften

Publisert: 29.04.18 11:28

INNENRIKS 2018-04-29T09:28:49Z

GARDERMOEN (VG) Med Frp i regjering ble sukkeravgiften kraftig jekket opp - nå slår landsmøtet fast at den omstridte avgiften har fått negative konsekevenser.

Det var i januar i år at regjeringen økte den såkalte sukkeravgiften med 83 prosent, som følge av budsjettavtalen mellom de borgerlige partiene i fjor. Avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økte med 42 prosent.

Det har satt sinnene i kok hos flere Frpere. På Frps landsmøte denne helgen gikk delegatene inn for et resolusjonsforslag som slår fast at avgiftsøkningen har fått uheldige konsekvenser.

I forslaget fra Møre og Romsdal Frp vises det til at sukkeravgiften har ført til et prishopp i butikkene.

«Landsmøtet ber stortingsgruppen vurdere uheldige konsekvenser av økning av ulike avgifter, blant annet på sukker og sjokolade, og i den forbindelse vurdere reversering av avgiftene», heter det i forslaget, som er innstilt vedtatt av landsstyret.

Får konsekvenser

Redaksjonskomiteen, som er ledet av nestleder Per Sandberg, hadde innstilt forslaget vedtatt.

Per Roar Bredvold i Hedmark Frp gikk opp på talerstolen med en stor cola-flaske, og han sa han får fire slike flasker for samme prisen i Sverige.

– De signalene vi gir i dag, er svært viktige, slår han fast fra talerstolen.

Det var ingen debatt om forslaget på landsmøtet.

Da Høyre , Fremskrittspartiet, Venstre og KrF landet budsjettenigheten i fjor, ble sjokolade- og sukkeravgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer økt med rundt 1,8 milliarder kroner .

Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad har tidligere lagt skylden på KrF for at sukkeraviften ble innført.

FpU gikk hardt ut

FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud ba i VG for kort tid siden om å få sukkeravgiften fjernet .

– Vi mener at når revidert nasjonalbudsjett vedtas i juni, må vi gå tilbake på denne avgiftsøkningen. Hovedårsaken er de utilsiktede konsekvensene den har ført til for norsk næringsliv, sa han.

Den nye avgiften ble begrunnet med behovet for ekstra kroner i statskassen, men det ble også trukket frem at det kunne gi positive helseeffekter.

Opphetet debatt om bønnerop-forbud

Frp har også behandlet en sak på landsmøtet om å forby bønnerop i Norge. Det selv om det, etter det VG kjenner til, ikke finnes noen moskeer som faktisk har offentlige bønnerop i dag .

Forslaget kom fra Buskerud Frp - og ble gjenstand for heftig debatt på landsmøtet søndag morgen. Redaksjonskomiteen i Frp anbefalte nemlig landsmøtet å stemme imot og flere talere gikk opp og tok til orde for at bønnerop ikke burde forbys. Viljen til å forby krasjet med Frps ønske om frihet for individet.

Da Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim gikk opp på talerstolen og holdt en tordentale mot bønnerop. Og ble møtt med en representant som spurte om han respekterte menneskerettighetene.

Til slutt gikk forslaget imidlertid gjennom - og Frp vedtok at de vil forby bønnerop. De vedtok også filming av muntlig eksamen.

