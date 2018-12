UNDERKJØLT: Slik kan veiene bli når værforholdene er slik de er på Østlandet på julekvelden og 1. juledag: Regn som treffer den iskalde bakken fryser til is, slik det var i Oslo i 2015. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Advarer mot utfordrende kjøreforhold

INNENRIKS 2018-12-24T17:01:50Z

Underkjølt regn gjør forholdene vanskelige på Østlandet. På Vestlandet skaper en kombinasjon av vind og sludd vanskelige kjøreforhold, advarer Meteorologisk institutt. Mens i Midt-Norge er det økt jordskredfare.

Publisert: 24.12.18 18:01

Pass opp for isglatte veier i kveld og i morgen! Det kan skje på Østlandet når varmluft glir inn fra Vestlandet.

– Når varmluft kommer blåsende fra Vestlandet og innover fjellet, blir den kalde vinterluften presset ned og legger seg som en lomme over bakken. Når det da kommer nedbør, slik det gjør nå, rekker den ikke å bli til snø før den treffer bakken, men fryser til is i stedet, forklarer Kristen Gislefoss, vakthavende meteorolog på julaften.

Det er disse værforholdene som gjør at han advarer mot krevende kjøreforhold på Østlandet i kveld og i morgen.

Allerede nå er det nedbør fra Hamar og østover mot svenskegrensen. Hvorvidt regnet fryser på bakken, kan Gislefoss imidlertid ikke se av radarbildene.

– Om det vil skje eller ikke, er vanskelig å si. Men forholdene ligger til rette for det. Særlig i fjellet er det en kombinasjon av nedbør sammen med sterk vind og temperaturstigning som gjør forholdene vanskelige, sier Gislefoss.

Is i øst, sludd i vest

Vegtrafikksentralen har foreløpig ikke fått meldinger om ulykker på grunn av glatte veier. De rapporterer at det er stille og rolig på veiene i kveld. Vinden fra vest fører imidlertid til at de på ettermiddagen julaften innførte kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda.

Mens Østlandet får is, får Vestlandet sludd.

– Der har du en del vind, og nedbør som starter som snø, men som deretter går over til regn. Det vil nok gi en periode med vanskelige kjøreforhold, sier Gislefoss.

Han ber kystområdene fra Bergen og nord mot Trøndelag være oppmerksomme på dette.

– Det er Sør-Norge som får de mest utfordrende veiforholdene i kveld og utover morgendagen. En kombinasjon av vind og nedbør nær nullstreken er ikke det beste for bilene, sier han.

Jordskredfare i Midt-Norge

Nedbøren fører til at Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) advarer om økt jordskredfare i Midt-Norge.

Det er økt jordskredfare i Trøndelag og Møre og Romsdal som følge av store mengder nedbør på julaften og første juledag. Det er ventet 40 millimeter snø i Trøndelag og 60 til 80 i Møre og Romsdal, opplyser NVE.

Når stigende temperaturer i tillegg vil føre til snøsmelting, er det nok til at NVE utsteder gult farevarsel mandag og tirsdag.

– Det ventes noen skredhendelser. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt, melder direktoratet, som ber folk holde seg unna bratte skråninger.

Togtrafikken nordover fra Steinkjer ble midlertidig stanset etter et jordskred julaften. Ingen passasjertog ble berørt av oppholdet, skriver NTB.

Skredet, som er rundt 70–80 meter bredt, gikk delvis ut i Byaelva nord for Steinkjer sentrum, i nærheten av fylkesveien og jernbanesporet. Ingen personer skal være berørt.