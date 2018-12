NOEN FIKK, ANDRE IKKE: De fleste ansatte i Nortura sa fra seg årets julegave. Likevel var det noen som fikk. Foto: Ole-Martin Grav

Nortura-ansatte sa fra seg julegaver - men noen fikk speket svinefilet i det stille

INNENRIKS 2018-12-22T20:16:28Z

De 5000 ansatte i kjøttgiganten Nortura sa fra seg julegaver i år - i solidaritet med konsernet. Likevel delte lederne for proff-avdelingen ut julegaver og oppfordret de ansatte til å ligge lavt.

Publisert: 22.12.18 21:16 Oppdatert: 22.12.18 21:33

– Fullstendig uakseptabelt. Dette skal vi følge opp internt, for dette reagerer jeg sterkt på, sier konserntillitsvalgt for de LO -organiserte i Nortura , Kenneth Johansen til VG.

Han var ikke kjent med forskjellsbehandlingen som salgsavdelingen med virksomhet rettet mot blant annet restaurant- og bensinstasjon-markedet sørget for. Deres ansatte fikk speket ytrefilet av svin til jul, mens resten av staben fikk null og nada. Johansen vil følge opp saken allerede i romjulen, sier han til VG.

I en epost som kommunikasjons- og merkevaresjef Annette Strøm har sendt ut til ansatte i proff-avdelingen like før den siste adventshelgen, skriver hun:

« Julegavene til oss i Proff ble ordnet for lenge siden, så da synes vi det var hyggelig å gjennomføre dette uansett. Men sikkert lurt av oss å holde en litt lav profil på dette, skriver kommunikasjons- og merkevaresjefen med uthevet skrift.

Økonomisk presset

Representant for de ansatte i Norturas styre, Kenneth Johansen, synes det er synd at ikke alle avdelinger i det store konsernet, klarer å opptre samlet. Tidligere i år måtte det økonomisk pressede kjøttsamvirket si opp ansatte, blant annet i Østfold. I november måtte toppsjefen gå på grunn av manglende resultatoppnåelse .

– Det vi bestemte i fellesskap var at alle ansatte avsto fra årets julegave som et felles løft for å hjelpe konsernet i en krevende tid. Derfor ventet jeg at både ledelse og ansatte i alle avdelinger respekterte dette. Men det er tydeligvis ikke tilfelle, sier Kenneth Johansen, som representerer mange av de over 5000 ansatte i Nortura-konsernet.

I tidligere år har de ansatte mottatt både gavekort og matvarer som en gave fra bedriften før jul. Men dette ble altså endret i forståelse mellom ansatt-tillitsvalgte og ledelse for første gang i år.

Sparer flere millioner kroner

Heller ikke assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen i Nortura-konsernet var kjent med at Proff-avdelingen hadde besluttet å dele ut julegaver til de ansatte.

– Det er riktig at vi ikke gir julegave på vegne av konsernet i år. Vi ble enige om dette på grunn av den store kostnaden som er forbundet med gaveutdelingen, og at det medfører en innsparing på flere millioner kroner i en krevende økonomisk situasjon forteller Pedersen, som for mange er best kjent som leder for Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF i flere år.

– Det er viktig at alle ansatte blir behandlet likt når slike tiltak blir besluttet. Jeg forstår derfor at de som avstår fra å motta julegave i år, ikke synes det er greit at noen avdelinger likevel deler ut julegaver, sier Pedersen.

– Fikk dere i Nortura-ledelsen noen julegave?

– Jeg har ikke fått julegave. Det har heller ikke konsernledelsen, ei heller som sagt det store flertallet. Konsernet har i år vært i en vanskelig økonomisk situasjon der flere store innsparingstiltak er gjennomført. Antallet administrative stillinger er for eksempel redusert. Vi skulle gjerne ha gitt alle ansatte julegave, men med over 5000 ansatte, så er det ett av sparetiltakene å ikke dele ut julegaver i år, svarer Eskil Pedersen.

Kommunikasjons- og merkevaresjef Annette Strøm i Proff-avdelingen hos Nortura er gitt mulighet til å forklare både innholdet i eposten som VG sitter på og hvorfor Proff-avdelingen har mottatt julegave.

– Det er kommunikasjonsavdelingen som må svare deg, noe de sikkert allerede har gjort. Hvs noe er uklart, må du ta kontakt med Eskil Pedersen, skriver Strøm i en sms til VG.

Konserntillitsvalgt Johansen i Nortura ønsker ikke å fremstå som smålig, og sier han ikke misunner de proff-ansatte ytrefilet-gaven. Men understreker at det er prinsippet og symboleffekten ved at alle ansatte avstår fra julegave i et tøft år, som er grunnen til at han reagerer.