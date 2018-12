EKSPERT PÅ FOSTERDIAGNOSTIKK: Seksjonsoverlege Synnøve Lian Johnsen ved Seksjon for fostermedisin i Bergen. Foto: LISE ÅSERID / NTB SCANPIX / PRIVAT

Overlege: – De friskeste med Downs syndrom fanges ikke opp på ultralyd

– Nå må de slutte å kalle paragraf 2c for Downs-paragrafen. Det har lite med virkeligheten å gjøre, sier seksjonsoverlege Synnøve Lian Johnsen ved Seksjon for fostermedisin i Bergen.

Kristin M Hauge

Publisert: 16.12.18 07:40

Det er fosterdiagnostikere som henne som oppdager fostrene det handler om i abortlovens paragraf 2 c, fostrene med alvorlig sykdom og avvik.

Seksjonsoverlegen understreker at kromosomfeil kan innebære et stort spekter av alvorlig sykdom. De fleste som får innvilget senabort etter 2c, har fostre med kompliserte utviklingsfeil som for eksempel hjertefeil eller hjernefeil – og ofte en kombinasjon av flere avvik.

– De friskeste med Downs syndrom fanger vi ikke opp med ultralyd, sier seksjonsoverlege Synnøve Lian Johnsen ved Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus.

Flere politikere og enkelte organisasjoner har brukt ordene «Downsparagrafen» og «sorteringssamfunn» i abortlovdebatten selv om Downs syndrom ikke er nevnt i lovparagrafen og heller ikke står ut som en årsak til innvilgede aborter etter paragraf 2c.

Statsminister Erna Solberg har selv skrevet dette om paragraf 2c på sin blogg :

Den såkalte «Downs-paragrafen» er slik den er formulert i dag en diskriminerende del av abortloven, fordi den gir en ubetinget rett til abort dersom barnet for eksempel har Downs syndrom. Jeg mener det er mulig gjennom forhandlinger å finne løsninger som fjerner dette diskriminerende elementet. Da må vi samtidig gjøre endringer slik at kvinner får ta abort i de tilfellene fosteret ikke er levedyktig, og abortnemndene må dessuten legge vekt på kvinnens vurdering av egen livssituasjon hvis hun får ansvar for et barn med ekstra utfordringer. Dette vil både fjerne det som mange opplever som diskriminerende i dagens lov og være en viktig ny grense mot sorteringssamfunnet. Samtidig som kvinnens stemme, mening og rettigheter ikke svekkes.»

I lørdagens VG Helg og VG+ tok tidligere magasinredaktør Ellen Arnstad et knallhardt oppgjør med regjeringens varslede forhandlinger om abortlovens paragraf 2 C.

Tok oppgjør

I lørdagens VG Helg og VG+ tok tidligere magasinredaktør Ellen Arnstad et knallhardt oppgjør med regjeringens varslede forhandlinger om abortlovens paragraf 2 C.

To ganger har Ellen Arnstad tatt morkakeprøve for å få visshet om at eldstesønnens søsken ikke har samme svært alvorlige, genetiske sykdom som ham.

– Jeg kjenner at den politiske debatten som har gått i høst – og som går nå, gjør meg fysisk uvel. Jeg og min familie har virkeligheten på kroppen når det gjelder paragraf 2 c. Det er nettopp oss det handler om. Og mange andre med oss som har store omsorgsoppgaver. Derfor må jeg bruke min samfunnsstemme nå, sa Ellen Arnstad til VG.

305 kvinner i abortnemnd

Tallene fra Medisinsk Fødselsregister viser at det i fjor var 305 kvinner som måtte møte i abortnemnd for å søke om abort etter paragraf 2 c i abortloven, og fikk søknaden innvilget.

260 av disse 305 fostrene hadde medfødte misdannelser. 117 hadde en type kromosomfeil (inkl. 59 med Downs syndrom), 62 hadde hjertefeil.

Paragraf 2 c kalles dermed for Downs-paragrafen, selv om et lite mindretall av senabortene som innvilges, har med Downs syndrom å gjøre.

– Det finnes ingen nasjonal oversikt over hvilke misdannelser som ligger til grunn for at kvinner har fått innvilget abort etter uke 12. Statistikken til Medisinsk Fødselsregister viser ulike misdannelser hos aborterte fostre, men ikke årsaken til at de ble abortert. Et foster kan være oppført med flere typer misdannelser i statistikken, forklarer overlege Kristine Marie Stangenes.

Siden norske kvinner stadig blir eldre når de føder sine barn, er det flere fostre enn før som får påvist Downs syndrom. Men statistikken viser ikke at det fødes færre Downs-barn i Norge. Antallet barn som fødes med diagnosen Downs syndrom har holdt seg stabilt siden år 2000, ifølge Medisinsk Fødselsregister. Antallet er på europeisk nivå.

– Økende antall svangerskapsbrudd er bakgrunnen for at levendefødte barn med Downs syndrom er stabilt til tross for økt antall svangerskap med syndromet, ifølge overlege Mette Christophersen Tollånes ved Folkehelseinstituttet.

VG har tidligere skrevet at Høyre har sett på hvordan abortloven kan endres . Etter det VG kjenner til ble det i forbindelse med KrF veivalg i høst forberedt skisser på hvordan «alvorlig sykdom» i paragraf 2 c kunne erstattes med «ikke levedyktig», samtidig som kvinners vurdering skulle veie tyngre.

Professor emeritus Ole Erik Iversen ved Universitetet i Bergen har anslått overfor Aftenposten at med en strikt definisjon av hva som er et såkalt levedyktig foster, vil 80–90 prosent av abortene som i dag innvilges etter paragraf 2 c, bli forbudt.

Hva er et levedyktig foster?

Seksjonsoverlege Synnøve Lian Johnsen ved Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus mener det er svært vanskelig å definere hva som er et levedyktig foster:

– Overleve til hva? Overleve hvor lenge? Levedyktig i seg selv eller med mye medisinsk hjelp? Og hvem skal sette denne definisjonen? Helhetssituasjonen for kvinnen og fosteret er det viktigste, mener seksjonsoverlege Synnøve Lian Johnsen ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Det store, etiske spørsmålet mange stiller seg i forbindelse med dagens abortdebatt er: Skal gravide kvinner tvinges til å bære frem barn med alvorlige og noen ganger også dødelige diagnoser?

Og hvorfor kan ikke alle gravide kvinner få tidligere informasjon om fosteret enn i dag?

Blodprøve kan påvise kromosomfeil så tidlig som i uke 8, ultralyd kan avsløre fysiske misdannelser fra uke 10–12.