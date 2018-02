MASSEUTMELDING: Ti personer fra kommunestyregruppen og styret i Råde Frp meldte seg ut av Frp etter partiets oppfølging av varslene mot Ulf Leirstein. Her er partileder Siv Jensen og Ulf Leirstein avbildet sammen i 2009. Foto: MORTEN HOLM, NTB SCANPIX

Tidligere Frp-medlemmer: – Varslene blir dysset ned

Publisert: 19.02.18 15:51

Varslersakene i Frp blir forsøkt dysset ned ved å flytte fokus, hevder eks-medlemmene fra Råde Frp i en pressemelding.

Både kommunestyregruppen og styret i Råde Frp meldte seg samlet ut av partiet og over i Høyre for en drøy uke siden. Storutmeldelsen var en reaksjon på partiets oppfølging av varslene mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein.

– Vi er skuffet over at så alvorlige saker ikke har blitt tatt mer på alvor, og over at man er mer opptatt av å tilsløre og tie i hjel enn av å rydde opp i en ukultur det har vært varslet om over år, begrunnet lokalpolitikerne utmeldelsen med.

I etterkant har utbryterne blitt beskyldt for å forsøke å sverte partiet ved å melde seg ut,

og senere for å ha tømt lokallagets pengebeholdning like før utmeldingen ved å donere bort rundt 50 000 kroner til flere lag og foreninger i Råde.

Nå mener de tidligere Frp-medlemmene at deres troverdig har blitt forsøkt svekket, og at varslene blir dysset ned for å flytte fokus.

– Flytter fokus fra sakens kjerne

– (...) Fokus er flyttet fra det saken handler om, nemlig Fremskrittspartiets (Frp) håndtering av varslersaker som gjelder seksuell trakassering av ungdom. Det kommer frem et trist mønster, der varslene blir dysset ned, og varslerne blir satt i et negativt lys, heter det i pressemeldingen.

Frp-utbryterne skriver at de «ikke ventet applaus» for sin avgjørelse om å melde seg ut, men reagerer på responsen de har fått.

– Anklagene om at vi har ønsket å skade Fremskrittspartiet, vil vi på det sterkeste tilbakevise og vi opplever igjen at dette er med på å flytte fokus på det som er sakens kjerne, skriver de.

De hevder også at Råde Frp handlet i god tro etter Frps regler og vedtekter da de valgte å gi til veldedige formål, og at de vil rydde opp dersom deres tolkning av vedtektene ikke skulle være korrekt.

Njåstad: Stemmer ikke

Frps Helge André Njåstad er langt fra enig i Frp-utbryternes beskrivelse av at varslersakene i Frp dysses ned.

– Det har jo vært et enormt fokus på de sakene. Det er nesten ingen saker som har hatt mer omtale enn Leirstein-saken, sier han til VG.

Samtidig mener han at Frp-utbryterne, som meldte seg ut i protest mot håndteringen av Leirstein-saken, har fått alt for mye fokus.

– Jeg synes de har fått alt for mye fokus allerede. Det er vel ingen som har meldt seg ut av et parti og fått så mye medieoppmerksomhet som dem, sier Njåstad