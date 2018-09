FORFATTERSPIRE: KrF-leder Knut Arild Hareide debuterte som forfatter tirsdag. Her under pressekonferansen hos Aschehoug forlag, sammen med sjefredaktør Harald Engelstad. Foto: MATTIS SANDBLAD

KrF-Hareide om Erna/Jonas-valget: – Kommer til å gjøre vondt

INNENRIKS 2018-09-25T11:55:31Z

Fredag skal KrF-leder Knut Arild Hareide for første gang peke retning for partiets dramatiske veivalg i høst. Han forventer at partiet vil miste velgere.

Publisert: 25.09.18 13:55 Oppdatert: 25.09.18 14:47

– Noe av samarbeidsdebatten kommer til å gjøre vondt for oss, ja. Men som leder skal jeg prøve å bidra til at det gjør minst mulig vondt, sier Hareide til VG.

Tirsdag formiddag lanserte han sin første bok, «Det som betyr noe», der han argumenterer for KrFs posisjon som et sentrumsparti, som kan samarbeide både til høyre og venstre i politikken.

Veivalg

Førstkommende fredag, 28. september, går startskuddet på prosessen som skal avgjøre hvilken vei KrF vil se politisk. De fem siste årene har KrF samarbeidet med de tre andre partiene i Høyre-leder Erna Solbers borgerlige koalisjon. Nå skal partiet bli tydeligere, har Hareide lovet.

Fredag holder Hareide en tale til landsstyret i KrF, og det er ventet at han der vil skissere alternativene partiet står overfor og legge noen føringer for hva han mener er akseptable utfall av prosessen.

I ytterste konsekvens kan KrF gjøre et historisk sideskifte, bidra til å felle dagens regjering og gå inn sammen med Arbeiderpartiet.

Hareide er forberedt på at valget de tar vil få konsekvenser for partiets oppslutning.

– Jeg tror boken vil oppleves samlende for dem i KrF som leser den. De fleste vil kunne kjenne seg igjen. Men prosessen vi nå skal gjennom, hvor vi skal ta et valg, så vil det bli vanskelig uansett. Å tro at det ikke vil føre til en avskalling, det er naivt. Det er en risiko for oss, uansett hva vi velger. Det er min jobb å lede oss til å ta en beslutning, som jeg håper at flest mulig kan stille seg bak, sier Hareide.

Ikke invitasjon

– Mange leser boken som en invitasjon til samarbeid med venstresiden. Er den det?

– Nei. Jeg vil si det er en genuin bok om hva som er KrFs verdier og viktigste saker. Vi er et sentrumsparti, men det er klart at i den perioden jeg har ledet partiet har vi vært i opposisjon til en rødgrønn blokk og senere som en del av et samarbeid med partiene på ikke-sosialistisk side. Mange har dermed kanskje opplevd oss som en del av den blokken, sier Hareide og avviser at han forsøker å dytte partiet i en bestemt retning:

– Hvis du spør Valgerd, Dagfinn og Kjell Magne, så tror jeg ikke de vil være veldig uenige i den beskrivelsen som jeg gir. Jeg tror kampen mot sorteringssamfunnet, fellesskapsverdier, ulikhet og at kristendommen og kristne verdier skal prege samfunnet er verdier vi slår ring rundt, sier KrF-lederen.

Ikke kortslutte

Fire dager før stortingsvalget i fjor lovet Hareide at han ikke ville felle Erna Solberg som statsminister «rett etter valget» .

Men nå er det gått ett år.

– Vi pekte på Erna fordi vi ønsket en Høyre/sentrum-regjering. Også vil jeg si at den ene har jeg sett som statsminister. Den andre har jeg ikke sett. Måten Erna håndterer statsministerrollen på står det veldig respekt av. Så det er lettere for meg å anbefale Erna som statsminister, fordi jeg har sett henne. Men begge har menneskelige egenskaper som er riktige og er kompetente. Men jeg vil ikke kortslutte prosessen nå ved å peke på en av dem, sier Hareide.