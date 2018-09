ASYLBARNAS ADVOKAT: Arild Humlen her i forbindelse med en pressekonferanse i 2015. Foto: ERLAND AAS, NTB scanpix

Asylbarnas advokat: Takknemlighet kan utnyttes

Unge asylsøkere har ofte ubehandlede traumer og er i en desperat situasjon. Det gjør dem svake i relasjoner hvor de blir tilbudt goder, ifølge Advokat Arild Humlen. – Det kan være en buffé for vonde intensjoner, mener han.

Lørdag kunne VG avdekke at unge, mannlige asylsøkere er blitt utsatt for sexpress og uønsket seksuell oppmerksomhet av norske, frivillige kvinner ved asylmottak. Mennene fikk gaver, penger og hjelp – og følte seg forpliktet til å ha sex med kvinnene.

– Det kan på mange måter grense opp mot misbruk av stilling. Men man kan også si at det ligger et utnyttelsesperspektiv her – at noen utnytter særlig sårbare personer, sier advokat Arild Humlen og påpeker at ubalansen i forholdene kan føre til begge deler.

Humlen blir ofte omtalt som asylbarnas advokat og har vunnet en rekke priser for sitt menneskerettsarbeid. Han har blant annet vært advokaten i den bredt omtalte Mahad Mahamud-saken og Neda-saken.

Men Humlen forteller at denne problemstillingen er ny for ham.

– Veldig mange av de unge som har kommet til landet, sliter med mange ubehandlede traumer. Det kan de ha tatt med seg, men også fått det fordi de har følt seg isolert og utrygge i Norge, forteller Humlen.

Mange asylsøkere med forankringer i nærmiljøet får beskjed om å flytte og må starte livet på nytt.

– Den samlede effekten av dette gjør at de blir utrygge, nærmest desperate. Både for å få bli og starte livet et sted – og ikke bli sendt rundt i landet, sier Humlen.

Advokaten mener at situasjonen de unge asylsøkerne er i eksponerer dem for en akkumulert frustrasjon og sårbarhet.

– Derfor blir de også veldig svake i relasjoner der de blir tilbudt goder, bolig eller tilbud om forskjellige ting. Ansatte og frivillige på mottak må være skolert og oppmerksomme på dette. Hvis ikke kan det være en buffé for vonde intensjoner. Det kan utvikle seg til straffbar utnyttelse, eller bære preg av en voldtektssituasjon, sier han.

Humlen påpeker at hvis de unge mennene får goder de ellers ikke ville oppnå, kan de føle på en takknemlighetsgjeld som vil kunne utnyttes. Det må mottakene være oppmerksomme på, mener han.

Menn bærer mye av ansvaret for mistanke

– Hva tenker du om at varslingsrutinene for voksne menn ikke er på plass?

– Det er på tide at noen begynner å rette oppmerksomheten mot dette. Når man er opptatt av å beskytte kvinner, er man kanskje ikke nok oppmerksom på at menn også kan utsetter for det samme, sier Humlen.

Det at menn bærer mye av ansvaret for mistanke er et generelt trekk i innvandringsspørsmål, mener Humlen. Han opplever en generell oppfatning av at mennene er den illojale parten i utlendings retten.

Han trekker fram familieinnvandring som et eksempel. Når norske kvinner ønsker å få sin utenlandske partner til Norge, får disse mennene en annen behandling enn når norske menn ønsker å få sin partner til Norge, mener Humlen.

– Det ligger på mange måter en iboende skepsis til menn, som ikke får den samme behandlingen som kvinner, sier han.