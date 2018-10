NEDBØR: Ifølge meteorologen kan hele landet forvente seg nedbør denne uken. Foto: Gisle Oddstad

Skiftende vær i høstferien

Ferien har så vidt startet for mange og skal vi tro meteorologen, må man belage seg på å ta frem regntøyet dersom man skal holde seg tørr denne uken.

– Hele landet vil denne uken være preget av ustabilt og skiftende vær, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl, i Meteorologisk institutt til VG.

Østlendingene, som startet høstferien denne uken, må tirsdag belage seg på regn og en temperatur på 7–8 grader.

– Man merker at det er høst for å si det sånn. Det er lavtrykket som kommer fra vest som gir nedbør tirsdag. Er du på Trysil, kan du vente deg snø. Men det kommer ikke til å komme så mye at vi blir nødt til å sende ut noe varsel om vanskelige kjøreforhold, sier han.

Onsdag derimot, vil Østlandet være preget av fint vær med både opphold og sol. Ferierer man hjemme, er det altså denne dagen man burde dra ut og nyte været, ifølge meteorologen.

– Det vil være kaldt på morgenen, men temperaturen vil stige til rundt 10 grader utover dagen mange steder. Skal du opp i høyere temperatur enn det, må du derimot dra lengre sørover.

Torsdagen og fredagen vil været skifte igjen. Østlandet vil da være preget av et nytt og delvis vindfullt lavtrykk fra vest, og det kan også komme noe regn.

– Det er lavtrykkene fra vest som dominerer hele værbildet denne uken. Med andre ord vil det bli aller verst for vestlendingene, som vil oppleve mye grått vær og nedbør.

Vestlendingene har imidlertid ikke høstferie før neste uke.

Nordlendingene kan også forvente seg litt nedbør, med perioder med sol og opphold enkelte steder. Nedbøren vil dog komme som snø. Det gjelder også nedover mot havnivået.

Kan bli liten storm

Årets hummersesong ble sparket i gang mandag. Men de som planlegger å sette tegner på tirsdag, bør avlyse dem, advarer meteorologen.

– Det kan bli liten storm på kysten fra Kristiansand og oppover til Bergen. Jeg anbefaler alle småbåter om å bli hjemme. Det vil ikke bli noen hyggelig opplevelse.