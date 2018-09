LÆRER-KRAV: Høsten 2016 stilte SV-leder Audun Lysbakken og KrF-leder Knut Arild Hareide sammen opp i VG, bak krav om en lærernorm. Foto: Erlend Daae

Lysbakken vil forhandle: KrF og SV ikke så ulike

Audun Lysbakken stusser over at Knut Arild Hareide (KrF) utelukker SV fra samtaler med Ap og Sp om et nytt regjeringsgrunnlag. SV-lederen sier at han er klar til å forhandle.

– Det er underlig at det ikke skal være mulig å samtale med SV, når vi står nærmere KrF enn det både høyresiden og Arbeiderpartiet gjør i mange saker, sier Lysbakken til VG.

I den viktige linjetalen til KrFs landsstyre fredag, utelukket Knut Arild Hareide at SV skulle være med i samtaler om en ny regjering:

«Mitt råd er nå at vi undersøker muligheten for hvilket politisk gjennomslag det er mulig å få gjennom et samarbeid med KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, uten SV. Dette innebærer politikk med et størst mulig tyngdepunkt i sentrum», sa Hareide i talen.

Felles lærernorm

Ifølge VGs opplysninger har Hareide og Lysbakken hatt lange politiske samtaler gjennom den siste tiden. I 2016 hadde SV-lederen og KrF-lederen et felles utspill i VG om en lærernorm med maksimalt 16 elever per lærer.

Lysbakken vil ikke kommentere hvilke samtaler han har med andre partiledere, men sier at han har en god tone med de fleste på Stortinget.

Står nær hverandre

Overfor VG lørdag kveld nevner Lysbakken også andre saker hvor han mener KrF og SV står nærmest:

– I talen nevnte Hareide mange saker som vi er enige om: Økt barnetrygd. Bedre forhold for ideelle organisasjoner i velferden. Økt innsats for verdens fattige. KrF har også andre hjertesaker som flyktninger og klima hvor vi står nær hverandre. Derfor er det underlig at det ikke skal være mulig å samtale med SV, sier Lysbakken.

– Hvordan vil SV reagere på å bli holdt utenfor?

– Jeg vil ikke spekulere i det nå. KrF skal få kjøre sin prosess i fred. Det er ikke mulig i dag å si om det er grunnlag for et samarbeid der både vi og KrF er med. Vi vil møte andre partier konstruktivt. Det er naturlig å se hva man kan få til politisk sammen, før man eventuelt stenger døren, sier Lysbakken.

– Så da blir det ikke et nytt flertall uten SVs aktive medvirkning?

– Jeg mener jo at vi har mye å snakke om, men KrF må selv bestemme om de vil snakke med oss. Vi lukker ikke døren til noen på forhånd.

Her er SVs krav

Han avslører allerede nå hva SV vil legge på bordet om KrF er enige med Hareide og vil gå mot venstre:

– SVs krav er godt kjent: Flere lærere, økt barnetrygd, at Norge må skifte side i prosessen om forbud mot atomvåpen, at vi skal ha raskere klimakutt, og at velferdsprofitten skal stoppes. Dette er ikke farlige krav slik høyresiden skremmer med, og mange i KrF vil være enig med oss, sier Lysbakken.

Vil kaste Frp ut

SV-lederen sier at det aller viktigste signalet fra Hareide er ønsket om å isolere Fremskrittspartiet:

– For SV er det et mål å få Frp ut av regjeringskontorene, og jeg vil bli glad om KrF trekker den klare linjen mot Frp som Venstre lot være å gjøre.

– Vil SV akseptere å være støtteparti for en regjering med AP, Sp og KrF, men stå utenfor en slik regjering?

– Det er umulig i dag å si hva som vil skje, og det er altfor tidlig å spekulere i mulige utfall. Målet vårt er å bytte ut regjeringen, og det vil vi bidra til om muligheten byr seg. Så er vi altså klare til å forhandle, sier Lysbakken.