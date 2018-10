BEKLAGER INNLEGG: Frps Mazyar Keshvari beklager torsdag et innlegg der han beskrev Knut Arild Hareides åpning for et samarbeid med Ap og Sp som «det ultimate forræderi». Foto: Tore Kristiansen / VG

Frp-Keshvari beklager Judas-sammenligning overfor Hareide

INNENRIKS 2018-10-04T22:10:48Z

«Noen ganger blir følelsene og engasjementet så kraftig at de overstyrer fornuften», skriver Mazyar Keshvari i et beklagende innlegg etter å ha rast mot Knut Arild Hareide da KrF-lederen snudde ryggen til regjeringen.

Publisert: 05.10.18 00:10

Samme dag som Knut Arild Hareide erklærte at han åpner for et mulig samarbeid mellom Ap og Sp under landsstyremøtet forrige fredag, la Frps Mazyar Keshvari ut en tekst om det «ultimate forræderi» på Facebook.

Stortingsrepresentanten siterte også et utdrag fra Bibelen som handler om påsken, da Jesus og disiplene hans kom til Jerusalem.

– Han forrådte altså Jesus med et kyss. Derfor er uttrykket «judaskyss» et uttrykk vi fortsatt i dag bruker om det ultimate forræderi, heter det blant annet i teksten Keshvari delte på sin lukkede Facebook-profil.

I innlegget la han til artikkelen om Hareide og Støres hemmelige møter . Ifølge VGs kilder har de to hatt en rekke fortrolige og hittil ukjente møter med partilederne i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV det siste året.

Torsdag snur Frp-eren, og beklager sitt utfall mot Hareide i en ny Facebook-post på sin lukkede profil.

– Jeg beklager og gir en uforbeholden unnskyldning til Hareide fordi jeg gjorde en feil i kampens hete. Å angripe motstanderen på en slik måte er ikke OK. Man bør holde seg til sak og ikke person:

– Denne gangen glapp det, og det er jeg oppriktig lei meg for, skriver Keshvari i en SMS til VG torsdag kveld.

«En voksende vond følelse og anger»

Keshvari skriver videre i det beklagende innlegget at han i dagene etter at det ble postet fredag «har kjent på en voksende vond følelse og anger over dette».

– Hvorfor beklaget du ikke innlegget med en gang?

– Noen ganger går det en liten stund før man har innsett at man har gjort noe feil. Når jeg har sett det store presset som er på Hareide har jeg tenkt at det ikke kan være lett rent personlig, og at innlegget jeg la ut ikke er noe jeg står for og som var stygt gjort mot ham, svarer Frp-politikeren.

KrF-lederen fant seg ikke i sammenligningen Keshvari gjorde av ham og Judas lørdag.

– Denne typen karakterisering av andre politikere med bibelsitater fra Frp, er et debattnivå jeg ikke vil gå ned på, uttalte Hareide til VG via sin rådgiver Emil Erstad.

– Jeg burde vite bedre

Da VG først spurte Keshvari om hvorfor han hadde sammenlignet KrF-lederen med Judas lørdag, uttalte Frp-eren derimot at han mente det «sto godt for seg sånn det gjorde». I tillegg argumenterte han for at innlegget var lagt ut på en lukket personlig, profil, og ikke hans offisielle politikerprofil.

– Hva jeg velger å legge ut på den, er min sak, sa Keshvari til VG lørdag.

Torsdag har han derimot endret mening.

– Skjønner du at en slik sammenligning kan oppfattes som et politisk utspill, selv om det ble lagt ut på din personlige profil?

– Uansett hva og hvordan teksten og linken jeg la ut blir oppfattet, så var det feil. Jeg er oppriktig lei meg for den feilen jeg gjorde og det beklager jeg, svarer Keshvari og legger til:

– Som en politiker som har blitt kalt mange stygge ting selv og vet at det ikke er noe særlig, burde jeg vite bedre og ikke gjøre det samme mot andre.