VIL HA ERNA: KrFs nestleder Kjell ingolf Ropstad, her med statsminister Erna Solberg (H) bak. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Ropstad: Kan bli nytt budsjett etter nyttår hvis Erna blir felt

INNENRIKS 2018-10-08T12:22:25Z

Et ekstraordinært budsjett på nyåret kan bli aktuelt hvis KrF velger å felle Erna Solbergs regjering og danne ny regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister.

– En enkel måte å gjøre det på er at de partiene blir enige om å gjøre endringer i budsjettet på noen punkter, for så å komme tilbake med større endringer i en tilleggsproposisjon på nyåret når en ny regjering har tiltrådt, sier KrFs finanspolitiske talsperson og nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

En tilleggsproposisjon er et ekstraordinært forslag til endringer i et allerede fremlagt statsbudsjett, som en nytiltrådt regjering kan legge frem for Stortinget. Vanligvis brukes dette i etterkant av regjeringsskifter som følge av et valg.

Sist gang det skjedde var etter at dagens regjering tiltrådte i oktober 2013.

Greit utgangspunkt

Ropstad er den mest markante KrF-politikeren som har tatt til ordet for at partiet skal gå inn i Solberg-regjeringen. Han mener budsjettet finansminister og Frp-leder Siv Jensen mandag la frem er et godt utgangspunkt for KrF til å velge høyresiden.

– Her er det absolutt ting som er bra og det er ting som vi vil endre på. Vi har lyktes med å bli enige om fem statsbudsjetter tidligere. Men jeg tenker dette er et greit utgangspunkt for å bli enige med dagens regjering, forutsatt at vi får viktige gjennomslag for KrF, sier Ropstad.

Ropstad og KrF starter nå arbeidet med å lage et alternativt budsjett, men det vil ikke bli presentert før etter KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.

Unaturlig

– Vi vil nok lage det og ha det klart, uansett hva landsmøtet lander på. Men jeg føler det er unaturlig å legge frem et alternativt budsjett rett før vi skal ha et landsmøte som skal peke retning, sier Ropstad, og legger til:

– Hvis landsmøtet da peker på Solberg-regjeringen, så blir det «same procedure as every year» og så må partiledelsen diskutere hvordan vi skal gjennomføre sonderinger og eventuelt forhandlinger om å gå inn i regjering. Hvis landsmøtet peker på Arbeiderpartiet, så må Støre, Knut Arild og Trygve …

– Og Lysbakken?

– Ja. Da må de finne ut hvordan de skal danne flertall for et budsjett. Landet må ha et budsjett før jul uansett. Men når det gjelder akkurat hvordan man eventuelt skal felle dagens regjering, så er det bedre at Knut Arild svarer på det.

Hareide vil ikke la seg intervjue om budsjettet mandag.