Statsminister Erna Solberg ønsker ikke å spekulere på det politiske utfallet av riksdagsvalget i Sverige. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Erna Solberg: – Dette er veldig spennende

INNENRIKS 2018-09-10T06:55:00Z

Statsminister Erna Solberg venter i spenning på den endelige opptellingen av stemmene fra søndagens valg i Sverige.

NTB

Hun har foreløpig ingen kommentar til den uavklarte politiske situasjonen, der kampen om svensk regjeringsmakt så vidt er kommet i gang.

– Jeg har ingen annen kommentar enn at dette er veldig spennende. Så får vi se hvordan det egentlige utfallet er når de er ferdige med å telle alle stemmene, sier Solberg til NTB.

Allerede mens de siste resultatene tikket inn natt til mandag, krevde Alliansen – de borgerlige partiene - at statsminister Stefan Löfven og hans rødgrønne regjering går av.

Selv svarte Löfven at det ikke er aktuelt, i hvert fall ikke før Riksdagen kommer sammen om to uker og den nye nasjonalforsamlingen skal stemme over statsministerens posisjon.

Selv har Høyres søsterparti Moderaterna og deres leder og statsministerkandidat Ulf Kristersson lovet velgerne ny regjering uavhengig av om de rødgrønne blir større enn Alliansen – de borgerlige partiene – eller ikke.

Samtidig har alle alliansepartienes partiledere stått fast på at de vil kjempe for regjeringsmakt uten støtte fra Sverigedemokraterna. Partileder Jimmy Åkesson mener imidlertid at Kristersson de neste ukene må velge mellom et samarbeid med Löfven på tvers av de tradisjonelle blokkene, eller gå i samtaler med hans parti.

– Dette er svensk politikk, og det får svenske politikere ordne opp i, uten at jeg skal blande meg inn. Partiene i Sverige må være de som danner grunnlaget for en ny regjering, ikke vi som kommenterer utenfra, sier Solberg.