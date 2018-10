TREDJE VEI: Hans Fredrik Grøvan mener det ikke er nødvendig for KrF å velge side i politikken. Foto: Helge Mikalsen / VG

Stortingsrepresentanter lanserer tredje alternativ for KrF

2018-10-08

To av KrFs stortingsrepresentanter har lansert et tredje alternativ for partiet: Å fortsette som i dag.

08.10.18

Hans Fredrik Grøvan og Steinar Reiten har begge markert seg som tilhengere av å gå inn i dagens regjering , men det er bare hvis de må velge. Under overskriften «3. vei» har de mandag kveld sendt et kort forslag til KrFs sentralstyre:

«Dagens parlamentariske situasjon innebærer at KrF fortsatt bør være utenfor regjering. KrF fortsetter å være et konstruktivt opposisjonsparti som søker samarbeid fra sak til sak.

Vi forutsetter at denne opposisjonstilværelse innebærer at dagens regjering fortsetter, og at KrF markerer seg som et kristendemokratisk sentrumsparti på den ikke-sosialistiske side.»

– Vi mener dette på best mulig måte ivaretar det løftet vi ga velgerne våre før valget, nemlig at vi ønsker en regjering med Erna Solberg – uten Frp. Når Erna valgte Frp over KrF er dette beste løsning, sier Grøvan til VG.

Skal dette være stortingsrepresentantenes tredje vei være farbar, må partiet bli flinkere til å markere seire, og sørge for å avklare veien videre opp mot neste stortingsvalg, mener Grøvan.

Han understreker at han vil støtte inngang i den borgerlige regjeringen dersom forslaget faller. Grøvan selv oppfatter en betydelig skepsis til regjeringsdeltagelse i begge retninger i KrF. Men med et samarbeid til venstre frykter han et SV med betydelig innflytelse:

– Vi kan ha enkeltsaker vi er enige om, men når vi ser på den plassen kristne verdier skal ha i vårt samfunn opplever vi stor avstand til SV.

Han og Reiten har ikke sondert forslaget, Grøvan oppfatter at det har en reel sjanse, basert på responsen han har fått når han har snakket om muligheten de siste dagene. Forslaget vil heller ikke nødvendigvis innebære noe lederskifte.

– Jeg tror helt sikkert Knut Arild kan fortsette. Han er jo sentrumsmann nummer én, sier Grøvan.

Forslaget er sendt til KrFs sentralstyre, slik at det kan behandles på de ekstraordinære fylkesårsmøtene som skal holdes opp mot landsmøtet der partiets veivalg skal avgjøres.

Grøvan er uenig i analysen om at partiet er nødt til å gjøre et valg:

– Jeg er redd for avskalling i en situasjon der vi er små allerede. Vårt forslag kan samle partiet i der mange er urolige, sier Grøvan.