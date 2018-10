Mann pekte på folk med våpen på utested

Natt til onsdag sperret politiet i Oslo av deler av Frognerveien etter meldinger fra gjester på et utested om at en person truet dem med våpen.

Oslo politidistrikt utførte en væpnet aksjon på Solli Plass etter flere meldinger fra gjester ved utestedet Champagneria om at en person var observert med pistol. Deler av Frognerveien ble sperret av rundt midnatt, og trikk-og buss-trafikk ble stoppet mens aksjonen pågikk.

– Det viste seg å være et gassdrevet våpen. Det var all grunn for dem som var inne på utestedet til å tro det var et fullt funksjonellt våpen, sier operasjonsleder Line Skott til VG.

Meldingene gikk ut på at mannen i midten av 40-årene hadde sittet rolig i lokalet og pekt på gjestene med våpen. Mange av gjestene forlot lokalet.

– Han ble pågrepet da vi hadde kontroll på at det bare var ham igjen i lokalet. Det gikk udramatisk for seg, vi fikk raskt kontroll på mannen. Han er kjørt i arresten og vil bli avhørt, sier operasjonslederen.

Hun vet ikke om det var ammunisjon i våpenet. Patruljen på stedet beskriver det som «et gassdrevet våpen».

Skott opplyser sier at politiet ikke så denne hendelsen i sammenheng med observasjonen av en mulig pistol under en slosskamp noe tidligere på natten i Olafiagangen i Oslo.

– Dette er høyst sannsynlig to helt ulike hendelser, sier operasjonslederen.

00.28 meldte politiet at de hadde kontroll på gjerningspersonen. De søkte etter skadede i lokalen, men fant ingen. Sperringene ble åpnet like etter 00.30.