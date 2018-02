Bil stoppet på E18 - gutt (13) satt bak rattet

Publisert: 21.02.18 02:41 Oppdatert: 21.02.18 02:54

INNENRIKS 2018-02-21T01:41:33Z

Til politiet fortalte faren at de drev med øvelseskjøring.

Det var like etter klokken 01 natt til onsdag at politiet stoppet en bil i 100-sonen på E18 ved Undrumsdal i Vestfold for en kontroll. Da de oppdaget hvem som satt bak rattet fikk de seg en overraskelse:

– Der satt det en 13-åring. Faren hevdet de drev med øvelseskjøring, men i tillegg til å være altfor ung, manglet gutten naturligvis alle formaliteter, som trafikalt grunnkurs, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen til VG.

Det noe uvanlige stuntet endte med at faren, en mann i 40-årene, fikk førerkortet sitt beslaglagt. Bilen måtte dermed parkeres, og far og sønn ble senere hentet av andre familiemedlemmer, forteller operasjonslederen.

– Det finnes sikkert lignende saker, men det å la sønnen på 13 år kjøre bil på en firefelts motorvei er jo mildt sagt spesielt, konkluderer Eikedalen, som legger til at det ikke er mistanke om alkoholpåvirkning.