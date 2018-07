STØDIG PÅ HÅNDEN: Barnehagelærer og pedagogisk leder Petter Hjelle (50) lar femåringene i Tveteråsen barnehage i Oslo slippe til med saks og kam i juni hvert år. Imraan (5) legger venstre hånd helt inntil Petters hode mens høyre hånd fører saksen over hårlokkene. Aurelia (5) venter på tur. Foto: PRIVAT

Petter (50) lar femåringene i barnehagen fikse frisyren

Publisert: 02.07.18 21:43

Barnehagelærer Petter Hjelle (50) er frisørenes skrekk-kunde. Han bruker ikke fem øre på hårklipp. I stedet slipper han til femåringer med kvasse sakser i håret sitt.

Det er nærmest høytid i Tveteråsen barnehage når Petter inntar landets laveste frisørstol for at femåringene skal nå opp til hans mørke hårlokker.

Hjelle er pedagogisk leder i barnehagen, og inviterte først sine egne barn opp i hårpryden for noen år siden.

– De trodde knapt sine egne ører, sier Hjelle til Utdanningsnytt som først omtalte saken om de ufaglærte frisørene.

Erfaringen med hans egne barn som frisører, ble så god at Hjelle fant ut at han ville stille seg til rådighet for de eldste barna i barnehagen.

– Noen ville vært redd for å bli skamklipt ?

– Jeg er ikke det. Barna tar dette veldig på alvor. De er virkelig konsentrert. De får beskjed om at de ikke skal klippe annet hår enn det som stikker ut mellom fingrene deres. Det er en instruksjon de følger, svarer Petter Hjelle.

Han har hittil unngått både blodige øreflipper og små saksestikk i hodebunnen. De tolv barna som hittil har klippet Petter fikk alle beskjed om frisørtimen god tid i forveien. På et eget møte med barnehagens veteran-barn ble oppdraget drillet og gjennomgått.

– Du har risikotillegg i barnehagelønnen?

– Nei, det er lite sånt. Det største «tillegget» jeg får av dette, er at jeg ser barn som blir inspirert. Dessuten bruker jeg null kroner på hårklipp.

Barnehagelæreren klipper seg to ganger i året; en gang før jul med egne barn som sakseførere - mens den faste sommerklippen skjer i juni i barnehagen.

Andre voksne i barnehagen stiller opp som spente og nysgjerrige tilskuere, men spenningen avtar raskt, ifølge Hjelle. Fordi barna er så forsiktige, konsentrerte og opptatt av klippingen.

Han er fullstendig åpen om at sluttresultatet hver gang er rene sjanseseilasen.

– Det er heldigvis nok av voksne kolleger i barnehagen som vil fikse på «finishen». Noen ganger kan det være behov for å pynte litt på kantene.

– Du er kanskje ikke over snittet opptatt av hårmote?

– Nei, klipp to ganger i året holder for meg, svarer Petter Hjelle. Han er kjent for å være raus med den spesielle salongens fornøydhetsgaranti: Dess verre han ser ut på håret, jo større aksept har han for resultatet.

– Du har ikke vurdert å la barna farge håret ditt?

– Nei, men det er en god idé. Dette er virkelig noe barna synes er utrolig gøy, og de er virkelig stolte av sitt eget arbeid, skryter barnas egen stamkunde.