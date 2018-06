DEBUTERTE: Den første turen med selvkjørende buss ble kjørt på Fornebu fredag ettermiddag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Selvkjørende buss testes på Fornebu

NTB

Publisert: 15.06.18 18:10

INNENRIKS 2018-06-15T16:10:40Z

En buss styrt av kunstig intelligens kjørte fredag sin første tur på Fornebu i Bærum.

Den elektriske bussen skal etter planen være i ordinær drift fra mandag 18. juni og ut august. OBOS har tatt initiativet til prosjektet, som ledes av IT-konsulentfirmaet Acando. Bussen skal gå i skytteltrafikk mellom kjøpesenteret Fornebu S og Storøyodden badeplass.

– OBOS har ikke planer om å drive busselskap på lang sikt, men vi ønsker å finne ut om selvkjørende busser kan løse et transportbehov for folk. Et av hovedspørsmålene vi stiller, er om slike busser, kombinert med bil- og sykkeldelingsordninger, kan gjøre det mulig å klare seg uten privatbil, sier OBOS-konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var til stede under fredagens åpning av ruta. Det ble markert med en konsert av artistene Hkeem, Eddy X Zino og Linda Vidala på Storøyodden badeplass.