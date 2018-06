FUNNSTEDET: Her ble drapsofferet funnet i 2016. Foto: Frode Hansen

To menn dømt for parteringsdrap

Publisert: 19.06.18 16:42 Oppdatert: 19.06.18 18:02

INNENRIKS 2018-06-19T14:42:53Z

To menn som har stått tiltalt for parteringsdrapet på Ammerud, ble tirsdag dømt til 16 og 17 års fengsel.

Påtalemyndigheten ba om at en 26-åring, som har erkjent straffskyld både for å ha drept og partert den 35 år gamle mannen, ble dømt til 16 års forvaring. Den 28 år gamle kameraten burde ifølge aktor dømmes til 17 års forvaring, selv om han kun har erkjent å ha vært med på parteringen.

Forsvareren til 26-åringen som har erkjent drapet, mener det ikke er grunnlag for forvaring, og ba om at hans klient ble ansett på mildeste måte, ifølge NRK. Forsvareren til den 28 år gamle kameraten ba om tre års fengsel for likskjending for sin klient. 28-åringen er også dømt for å truet en tjenestebetjent.

Den tredje tiltalte, en 29 år gammel kvinne, er dømt til ett år og syv måneders fengsel. Hun ble dømt for å ha mishandlet et lik, eller ha medvirket til dette, samt for å ha unnlatt å tilkalle hjelp da det fortsatt var mulig å redde livet til den fornærmede.

Dommen: Fullstendig uprovosert

Statsadvokat Alvar Randa omtalte drapet på den 35 år gamle mannen som «brutalt og urovekkende» under sin prosedyre i Oslo tingrett i begynnelsen av mai.

Av skjerpende elementer vektlegger retten at drapshandlingen var fullstendig uprovosert. Dommen viser her til at fornærmede ble uskyldig anklaget for å ha stjålet hasj fra de to mannlige tiltalte.

Retten legger også vekt på at voldshandlingene pågikk over mange timer, og at de tiltalte iscenesatte et skuespill hvor formålet var å skremme drapsofferet.

I dommen omtaler retten motivet for drapet som bagatellmessig. Også forholdene omkring drapet – skuespillet, trusler, og spørsmål til avdøde om hvordan han ønsket å dø – setter drapet i et spesielt og alvorlig lys, heter det i dommen.