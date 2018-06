Bilister kranglet i full fart - politiet måtte gripe inn

Publisert: 19.06.18 18:53 Oppdatert: 19.06.18 19:10

INNENRIKS 2018-06-19T16:53:27Z

En krangel mellom to hissige bilførere på Valebøveien mellom Skien og Notodden endte med en bil i grøfta og to anmeldelser.

– Vi fikk melding i 17-tiden av en drosjesjåfør på vei mellom Skien og Sauherad - en lokal, svingete vei- om at en annen bil drev med farlige forbikjøringer. Det ble en disputt mellom de to over denne strekningen, hvor de blant annet kjørte opp i rumpa på hverandre og viste fingeren. Det hele endte med at personbilen ble presset av veien, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Han understreker at det ennå ikke er klart hvem som har skyld, men at de driver etterforskning av hendelsesforløpet. Politiet vurderer om det er grunnlag for førerkortbeslag.

– De var meget hissige, begge to. Og de hadde veldig ulik forklaring på hva som hadde skjedd, sier Groth.

– De blir anmeldt og dette får etterspill for begge to. Det er for tidlig å si om det bare blir bot, eller både bot og førerkortbeslag.

– Uansett er hele hendelsen helt uhørt. Det er en smal, svingete, uoversiktlig vei med store aktsomhetskrav. Er man taxisjåfør, skal man ikke la seg hisse opp på denne måten, uansett atferd fra den andre bilføreren, sier operasjonslederen.

Bilen som til slutt havnet i grøfta, kom seg opp igjen for egen maskin. Begge bilene har fått mindre skader, men er kjørbare. Begge førerne er menn, den ene født på 60-tallet og den andre på 70-tallet.

Den ene bilen måtte taues fra stedet.