72-åring varetektsfengslet i telekort-sak

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 19.06.18 22:37 Oppdatert: 19.06.18 22:48

Økokrim varetektsfengslet tirsdag en 72 år gammel mann i en sak som omhandler grov hvitvasking og der penger skal være sendt ut av landet.

72-åringen knyttes til en telekortkiosk i Oslo som har solgt simkort koblet til et telekomnettverk. En 35 år gammel mann ble pågrepet i samme sak i slutten av mai. Han sitter for tiden i varetekt og er siktet for grov hvitvasking.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier 35-åringens advokat Rasmus Woxholt.

72-åringens forsvarer Håvard Flatland har ikke besvart VGs henvendelser.

Telekortkiosken de to kan knyttes til omsatte for nærmere 13 millioner kroner på tre år. De skal ha solgt mobilabonnement til telekomnettverket Lycamobile.

Økokrim ba om at 72-åringen skulle fengsles på grunn av bevisforspillelsesfaren. Han ble fengslet i fire uker, to av dem med brev- og besøksforbud.

Penger til utlandet

I en tidligere fengslingskjennelse fra Oslo tingrett kommer det frem at det skal være overført penger til utlandet i saken:

«(..) Opplysningene gir etter rettens syn sannsynlighetsovervekt for at siktede forsettlig har medvirket til at utbytte fra straffbare handlinger er overført til utlandet gjennom Lycamobile-systemet».

– Vi er i en tidlig fase i etterforskningen og det er knyttet til en sak som gjelder grov hvitvasking, opplyser Torgersen.

Økokrim vil ikke kommentere sakens tilknytning til andre land og de har lagt lokk på saken. Alle dokumentene i saken er klausulert.

Konkurs

Telekortkiosken som ble ledet av 35-åringen gikk konkurs i 2016 etter tre års drift. Bedriften hadde på de årene omsatt for 13 millioner kroner, først og fremt ved salg av simkort fra selskapet, ifølge DN .

Bobestyrer Kristoffer Aasebø opplyser til VG at omsetningen i telekortkiosken har vært veldig bra og at det er lite å si på det regnskapstekniske.

– De har gjort alt etter boka, men omsetningen ser spesiell ut, sier Aasebø.

Det kommer ikke klart fram av regnskapet at firmaet ble brukt til hvitvasking.

– Så langt har ikke mine undersøkelser kommet til å kunne konkludere ved om det har foregått hvitvasking i selskapet, men det kan være grunn til å undersøke det nærmere. Jeg har gitt mine analyser til politiet og samarbeider med dem på vanlig måte, opplyser Aasebø.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Lycamobile.