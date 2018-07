Seks medlemmer i Young Bloods tiltalt for grov narkokrim

NTB

Publisert: 17.07.18 22:15

INNENRIKS 2018-07-17T20:15:16Z

Seks sentrale gjengmedlemmer i Young Bloods tiltalt for grov narkotikakriminalitet etter «mafiaparagrafen». Oslo-politiet har etterforsket saken i ett år.

Politiet mener de kan bevise at Young Bloods har drevet organisert salg av narkotika ved hjelp av såkalte «flåtemeldinger», hvor tilbud om narkotika blir sendt ut til flere hundre mennesker samtidig, melder TV 2 .

– Vi mener at meldinger som dette viser at de over tid har organisert seg for å selge narkotika til vanlige mennesker, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

De tiltalte er i alderen 19–24 år og fra Holmlia og Søndre Nordstrand i Oslo.

– Dette er sentrale medlemmer i Young Bloods. De er hjemmehørende sør i Oslo, sier Meeg-Bentzen.

Tiltalen omfavner straffelovens paragraf 79c, som omhandler organisert kriminalitet, tidligere omtalt som mafiaparagrafen.

Ifølge TV 2 skal en av de tiltalte ha en lederrolle i gjengen. Han nekter straffskyld, ifølge forsvareren. De andre forsvarerne i saken har enten ikke besvart TV 2 henvendelser, ikke snakket med sine klienter eller ikke ønsket å kommentere tiltalen.