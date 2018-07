OMKOM ETTER SKOGBRANN: En brannmann omkom etter at han deltok i slukkingen av en skogbrann i Nes, Akershus. Foto: Bjørn Erik Olsen

Brannmann omkom etter slukking av skogbrann

Publisert: 15.07.18 21:14 Oppdatert: 15.07.18 22:04

INNENRIKS 2018-07-15T19:14:27Z

En ung brannmann som deltok under slukkingen av en skogbrann i Nes i Akershus lørdag, døde søndag på Ullevål sykehus.

– Politiet kan bekrefte at det har skjedd en ulykke i går i forbindelse med slukkingen. En ung mann forulykket under arbeidet. Det ble foretatt livreddende førstehjelp på stedet. Han ble fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde, sier operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til VG.

VG har fått innsyn i melding sendt ut til de ansatte ved Øvre Romerike brann og redning. Der står det at vedkommende fikk et akutt og alvorlig helseproblem under innsatsen.

Det bekreftes av brannsjef John Arne Karlsen. Han forteller til VG at mannen ble funnet liggende på bakken inne på brannområdet av andre som jobbet på stedet. Han var alene da ulykken inntraff. Etter hjerte- og lungeredning ble han sendt med et SeaKing-helikopter til Ullevål sykehus.

– Hele hendelsen framstår for oss som et akutt helseproblem. Det er det viktigste utgangspunktet vårt, sier Karlsen.

Han forteller at avdøde ble varslet om skogbrannen halv ett natt til lørdag. Han anslår at mannen var på brannstedet mellom klokken to og halv tre på natten. Ulykken ble loggført klokken 09.04.

Brannmannen ble ansatt ved stasjonen ved årsskiftet.

– Vi fikk det triste budskapet på dagen idag. Så har vi jobbet veldig med saken etter det. Vi har medarbeidere å ta vare på, og vi tenker spesielt på de pårørende og våre ansatte, sier han.

– Hvorfor har dere ikke gått ut med at det har skjedd en ulykke før VG tar kontakt?

– Jeg har en rekkefølge på hvordan jeg skal informere om ting. Han ble fraktet til Ullevål, og jeg følte at slik situasjonen var i går, så hadde vi ikke noe behov for å si noe mer om dette. De pårørende og de ansatte var de viktigste for oss i går. Samme rekkefølge i dag, sier Karlsen.

Arbeidstilsynet er varslet om saken, bekrefter kommunikasjonsdirektør Trygve Bragstad.