Fant død og forbrent person i Oslo – mann siktet for drap

Publisert: 19.07.18 09:39 Oppdatert: 19.07.18 11:38

INNENRIKS 2018-07-19T07:39:40Z

OSLO POLITIHUS (VG) En person er siktet for drap etter likfunn i Maridalen onsdag. Den siktede erkjenner ikke straffskyld.

Den døde personen ble funnet i Maridalen i Oslo onsdag, omtrent klokken 15.00, etter at brannvesenet først fikk melding om skogbrann.

Da de kom til stedet fant de en forbrent person.

Én person som ble påtruffet i umiddelbar nærhet til funnstedet, ble i går ettermiddag pågrepet og siktet for likskjending. Siktelsen er utvidet til drap.

– Mannen er norsk borger i 50-årene. Han er kjent for politiet, sier Anne Solem, seksjonsleder for etterforskning av alvorlige voldssaker ved Oslo politidistrikt.

Hun opplyser at mannen er kjent for dem blant annet for vold.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, opplyser mannens forsvarer Fridtjof Feydt til VG.

Han vil bli fremstilt for fengsling torsdag.

Teltcamper i nærheten

Liket ble funnet noen hundre meter nordvest for Hammeren.

Det ble umiddelbart satt igang et utvidet søk med blant annet politihelikopter og politihunder.

– Det ble gjort funn av flere teltcamper i nærheten av brannåstedet. Det er for tidlig for oss å si om dette har relevans for saken, sier Solem.

Åstedet for brannen og likfunnet ble også undersøkt av kriminalteknikere i går ettermiddag og natt. Politiet har gjort beslag, som det vil bli gjort tekniske undersøkelser av torsdag.

Politiet vil ikke bekrefte om drapsstedet og funnstedet er det samme.

Avdøde ikke identifisert

Mannen ble avhørt i flere timer i går. Avhørene fortsetter i dag.

Den avdøde personen er ennå ikke identifisert. Pårørende er derfor heller ikke varslet. Avdøde vil bli obdusert i løpet av dagen og det jobbes videre med identifisering.

Ifølge politiet jobber de ut ifra flere teorier. På nåværende tidspunkt ønsker politiet ikke å svare på spørsmål om hvilke eventuelle skader den avdøde er påført eller om den avdøde var i live da personen ble brent.

– Vi vet ikke hva som har skjedd på stedet. Vi ønsker kontakt med ytterligere vitner, opplyser Solem.

Spesielt er politiet interesserte i personer som bor i teltleirer nær åstedet. I tillegg vil politiet ha observasjoner av biler nær åstedet og andre opplysninger som kan være relevante.