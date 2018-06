IMI-kirkens bibelskole tilbyr fra høsten et helbredelsesstudium. Foto: IMI-kirken

Skole får statsstøtte – tilbyr helbredelsesstudium

Publisert: 23.06.18 18:06

INNENRIKS 2018-06-23T16:06:05Z

IMI-kirkens bibelskole tilbyr fra høsten et helbredelsesstudium ved sin bibelskole. – Innpakningen er uheldig, mener professor.

«Gud helbreder fortsatt! Vi tilbyr et nytt studium for deg som vil lære mer om helbredelse og Guds overnaturlige inngripen i møte med syke mennesker.»

Slik markedsfører IMI-kirken den ferske helbredelsesskolen på sine hjemmesider.

I fjor vår ble både Acta Helbredelsesskole og Acta profetiskole godkjent av Utdanningsdirektoratet . Begge studiene gir rett til støtte av Lånekassen.

Utdanningsdirektoratet opplyser at skolen mottar 7 549 334 kroner i statsstøtte for skoleåret 2017/2018, for til sammen 91 elever. Støtten gjelder alle fire studietilbud ved skolen.

«Vi tilbyr solid bibelsk og kirkehistorisk undervisning om helbredelse, samt praktisk undervisning om hvordan bønn for syke utføres i trygge rammer», står det i undervisningsbeskrivelsen.

– Jeg synes det er uheldig at man gjør helbredelse til en overskrift og hovedfokus, sier professor og prorektor ved VID Vitenskapelige høgskole, Bård Mæland.

VID er en vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Sammen med Universitetet i Stavanger forsker VID på religion og helse.

– Et krevende farvann

Mæland mener det mirakuløse og overnaturlige vil havne i fokus. Han synes innpakningen er uheldig, men mener mye av innholdet er nøkternt.

– Det er et særdeles krevende farvann å bevege seg inn i, sier Mæland.

Likevel mener Mæland det finnes rom for en praksis der kirken ber for de syke.

– Men noe som går i retning av å love, eller erstatning for skolemedisin, er svært problematisk. Det er ikke bevist at mange blir helbredet.

Rektor ved skolen, Egil Elling Ellingsen forteller at helbredelsesskolen foreløpig ikke har flere enn fem søkere.

– Hva slags type helbredelse tilbyr dere å lære bort?

– Vi tror ikke at vi kan lære bort helbredelse. Bare Gud kan helbrede, men vi kan lære folk å be for syke på en god måte. Vårt fokus er at alle gaver fra Gud er tilgjengelig og alle kristne kan be for helbredelse. Nådegave for helbredelse finnes, men det som er viktig for oss er at alle kristne kan be for syke. Jeg har ingen grunn til å betvile en nådegave, men vårt fokus er at alle kan gjøre det, sier Ellingsen.

Vil ikke ta avstand

Lørdag kunne VG, etter 16 telefonopptak, avsløre arbeidsmetodene til mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen – når de selger Guds helbredelse over telefon til 14 kroner i minuttet.

Les Edvardsens tilsvar her.

Les Pedersens tilsvar her.

Mirakelpredikantene I nesten ett år har VG gransket mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen (70) og Tom-Roger Edvardsen (57). De påberoper seg Guds nådegave til å helbrede dødelige sykdommer, og tilbyr dette over teletorg-tjenester til 14 kroner i minuttet.

VG ba to uhelbredelig syke kvinner om å ringe til de to predikantenes telefontjenester. Dette resulterte i totalt 16 telefonopptak. Disse opptakene avslører hva predikantene sier når de ringes opp av alvorlig syke mennesker: Edvardsen oppgir at han har sett Gud vekke opp et dødt barn. Pedersen hevder at stoffene i cellegift gir kreft. Fagpersoner mener dette er svært alvorlig.

Svein-Magne Pedersens virksomhet, «Misjonen Jesus Leger», har solgt tjenester for nær 160 millioner de siste ti årene.

Nå vil jurister stanse mirakelbusinessen. Basert på VGs dokumentasjon mener en av Norges fremste jurister på fagfeltet, Anne Kjersti Befring, at predikantenes virksomheter innebærer «systematiske og alvorlige lovbrudd».

Ellingsen mener at utilstrekkelig kommunisering av forbønn er et grunnleggende problem som skaper rom for at enkeltpersoner kan ta mye plass, i stedet for at forbønn er noe vanlig som de fleste kan få i kirken.

– Tar skolen avstand fra mirakelpredikantene?

– Jeg kjenner dem ikke godt nok til å si det, men det som er kommet frem er fremmed for vår praksis. Jeg har ingen ønske om å mene mye om det. Jeg har ingen grunnlag til å betvile deres motiver. Vi tror alt er mulig for Gud, sier Ellingsen.

Ellingsen mener studiet skiller seg fra mirakelpredikantenes virksomheter.

– Det er to hovedting: Det ene er direktelinjen mellom betaling og bønn. Det er helt fremmed for oss. Det andre er koblingen opp mot skolemedisin. Vi er tydelige på at det ikke skal være i konflikt med skolemedisinen, forklarer Ellingsen.

Hverken Pedersen eller Edvardsen mener de har frarådet syke å søke legehjelp.

– Men tar skolen avstand fra mirakelpredikantenes virksomheter?

– Jeg har ikke behov for å formulere meg på den måten. De tingene som er kommet fram, det er fremmed for oss, sier Ellingsen.

Misvisende for innholdet

Seniorrådgiver i juridisk avdeling ved Utdanningsdirektoratet, Magne Hopland Engebretsen, forklarer at IMI-kirkens bibelskole har fått godkjenningen etter voksenopplæringsloven.

– Alle tilbud som godkjennes etter voksenopplæringsloven kapittel fire, får statstilskudd. IMI-kirkens tilbud «Acta Helbredelsesskole», er et av tilbudene ved skolen, forklarer Engebretsen.

Det stiller visse krav til skolen, og opplæringen må skje innenfor grensene til voksenopplæringen. Skolen må til enhver tid forholde seg til læreplanen.

– Er det problematisk at studiet markedsføres som en helbredelsesskole?

– Vi påpekte at navnet kunne være misvisende for innholdet. Da fikk vi en forklaring fra skolen hvor de redegjorde for navnet, forklarer Engebretsen.

– Vi forholder oss til de vurderingene som ble gjort da vi godkjente tilbudet. Da understreket vi at det var viktig at tilbudet ikke blir promotert på en måte som gjør at man kan misforstå innholdet i kurset, sier Engebretsen