DRAPSSIKTEDE: På dette bildet står Makaveli Lindén (20) sammen med sin kamerat (19). De to og en felles venn (21) har alle blitt siktet for drap i løpet av de siste to månedene.

To av Makaveli Lindéns kamerater siktet for drap i august

INNENRIKS 2018-10-24T03:39:56Z

I august døde en 17 år gammel gutt etter å ha blitt knivstukket utenfor en skole i Uppsala. De to unge mennene som er siktet for drapet er nære venner av Makaveli Lindén, får VG opplyst.

19. august i år ble 17-åringen knivstukket i forbindelse med at flere ungdommer var samlet utenfor Kvarngärdeskolan i Uppsala.

Hendelsen ble omtalt i flere svenske medier, og morgenen etter ble en 19 år gammel mann og en 21 år gammel mann pågrepet.

19-åringen sitter fortsatt varetektsfengslet, og retten mener det er skjellig grunn til å mistenke ham for drapet. 21-åringen soner for tiden en tidligere dom, men er også siktet i saken.

De to unge mennene er begge blant Makaveli Lindéns nærmeste venner, bekrefter en person med kjennskap til kameratene til VG.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

– Så sønnen dø

De tre unge mennene er dermed ikke bare på samme alder, fra samme by og i samme vennegjeng. I løpet av bare to måneder har de alle blitt siktet – og risikerer lange fengselsstraffer – for å ha tatt livet av et annet menneske.

Faren til 17-åringen som ble knivstukket i brystet har uttalt til lokalavisen Upsala Nya tidning at han så sin sønns død, ettersom stedet der knivstikkingen skjedde er synlig fra soveromsvinduet til gutten.

Påtalelederen i saken har til samme avis forklart følgende om hva som skjedde:

– Det hele startet med at noen personer har avtalt møte, det oppstår bråk. Senere kommer flere personer til plassen. Det hele ender med en alvorlig skadet person som avgår ved døden på sykehuset, sa Anne Sjöblom i slutten av august.

Tirsdag skriver Upsala Nya tidning at kniven som ble brukt ennå ikke er funnet, og at politiet mener at to tenåringsjenter som de ikke har klart å komme i kontakt med var vitner til drapet.

«Æreskodeks»

Den svenske 20-åringen er siktet for drapet på norske Heikki Bjørklund Paltto (24) som ble funnet knivstukket i kollektivet på Majorstuen forrige mandag. Etter over en ukes intenst jakt på Lindén fikk norsk politi tirsdag ettermiddag beskjed om at han var pågrepet i Dijon i Frankrike.

De tre drapssiktede kameratene er etter det VG får opplyst en del av et miljø av gutter som fra tidlig ungdom har hatt befatning med rus. Mange har allerede lange rulleblad, sin unge alder til tross.

Mange i Lindéns kameratgjeng kommer fra bydelen Gränby, og har gått på skole sammen. Miljøet blir beskrevet som tøft, og innad råder det en «æreskodeks»: Man prater ikke med politiet eller mediene, blir VG fortalt.

Etter å ha blitt dømt for å ha truet og ranet et kollektiv i Uppsala med kniv, ble Makaveli Lindén prøveløslatt fra fengsel 10. august i år.

Den svenske Kriminalomsorgens vurdering var at det var «middels» risiko for å begå nye lovbrudd. Fordi han etter svensk lov regnes som en ungdom, ble han likevel pålagt å ha ukentlig kontakt med kriminalomsorgen.

Siktede til politiet: Gikk med kniv «for å beskytte mitt liv»

Deretter samtykket han til å bli overført til et behandlingshjem, og i regi av den svenske sosialtjenesten ble han plassert på et internat for unge menn i alderen 16–21 år med avhengighetsproblemer. Det viser dokumenter fra den svenske kriminalomsorgen som VG har fått tilgang til.

Behandlingen av Lindén ble imidlertid avsluttet «akutt» den 6. oktober etter at det hadde oppstått en konflikt mellom ham og andre beboere, ifølge dokumentene.

Norsk politi mener han i dagene etter å ha forlatt behandlingshjemmet dro til Norge.