SELGES: Aleris er solgt til den svenske velferdsgiganten Ambea for 2,6 milliarder svenske kroner. I januar venter et stort søksmål fra tidligere ansatte.

Omsorgsselskapet Aleris med 3.000 norske ansatte selges

INNENRIKS 2018-10-16T11:18:33Z

Aleris selger seg ut av barnevern og psykisk omsorg. Neste år venter et massesøksmål mot selskapet for omstridte arbeidskontrakter.

Den delen av virksomheten som driver med omsorgstjenester som personlig assistent, barnevern og psykisk omsorg, er solgt til den svenske velferdsgiganten Ambea for 2,6 milliarder svenske kroner. Salget omfatter Aleris Omsorg i Sverige, Danmark og Norge.

Konkurransemyndighetene i alle landene må godkjenne kjøpet før det kan gjennomføres, opplyser selskapene.

Salget betyr at omsorgsdelen av selskapet blir skilt ut. Over 3.000 ansatte i Norge får dermed ny arbeidsgiver. Aleris fortsetter imidlertid med helse- og sykehustjenester.

Massesøksmål

Massesøksmålet mot Aleris i Oslo tingrett starter rett etter nyttår. Saken skal gå i nesten tre måneder fra 7. januar til 26. mars.

26 tidligere konsulenter i Aleris Ungplan & BOI (Aleris) på Østlandet har saksøkt selskapet for ordningen om at ansatte måtte inngå kontrakter som selvstendig næringsdrivende. Hver av dem krever erstatning på 1,3 millioner kroner.

Søksmålet er støttet av Fagforbundet som i tillegg har bedt Økokrim starte etterforskning mot Aleris for brudd på en rekke økonomiske forhold. Dette har Økokrim avvist.

– Vi har hele tiden sagt at vi er trygge på kvaliteten på det arbeidet vi gjør, og at vi ikke har gjort noe galt, svarte Aleris-direktøren Erik Sandøy tidligere i måneden da det ble kjent at Økokrim ikke vil etterforske.

KrF reagerer

Flere politikere har reagert på at Aleris, som er en stor aktør i norske kommuner, ansetter på kontrakter som selvstendig næringsdrivende, uten rettigheter som regulert arbeidstid, sykelønn og pensjon.

Nestleder Olaug V. Bollestad i KrF er blant dem som sagt fra. Hun er skuffet over at regjeringen ikke har ryddet opp.

De ideelle og ofte kristne aktørene som driver omsorgstjenester, må konkurrere med de kommersielle om oppdragene i kommunen. De taper gjerne konkurransen siden de tilbyr ansatte både pensjon og fast ansettelse.

– KrF er tydelige på dette. De ideelle aktørene må ha like pensjonsvilkår, sier hun til Vårt Land.

Arbeiderpartiet har snakket med alle sine ordførere og bedt dem om å gå gjennom kontraktene med Aleris.

3.000 ansatte

Aleris Omsorg har i dag til sammen 305 enheter. Det er over 3.000 ansatte i Norge og til sammen 6.000 i alle landene. Kjøpet gjør Ambea til en av de største aktørene i det private omsorgsmarkedet i de tre landene.

Ambea ser på oppkjøpet som en mulighet for videre vekst, skriver selskapet i en pressemelding.

Aleris fortsetter med sykehus- og røntgenvirksomheten i Norge. Her er det omkring 1.100 ansatte og en omsetning på 1,6 milliarder kroner i året.