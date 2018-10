PÅ SKØYEN: Her er mannen politiet knytter til drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) avbildet på Skøyen stasjon. Foto: Politiet Foto: POLITIET

Majorstuen-drapet: Slik jobber politiet med å jakte den etterlyste

Eksperter sier det finnes flere metoder for å jakte på en gjerningsperson, men at det er vanskelig når man ikke har noe annen info enn bilder av han.

Publisert: 20.10.18 10:00

– Noe av det første politiet gjør, er å spørre: Er det en målrettet handling, eller var det et tilfeldig offer. Ting tyder på at han var et tilfeldig offer. Så vil politiet lete etter moduskandidater.

Det sier tidligere etterforsker og forfatter Jørn Lier-Horst til VG.

Moduskandidater er personer som politiet anser som mulige gjerningsmenn. Etter at politiet offentlig etterlyste en mann i forbindelse med drapet fredag formiddag , har det vært lite nytt om hvem denne mannen er.

– Det virker som en handling i affekt, med en tilhørende flukt. Det gjør det enklere for politiet å spore bevegelsene gjennom byen. At gjerningsmannen har flyktet gjennom et offentlig sted gjør at noen kan ha sett ham, sier Lier Horst.

Politiet knytter drap og ran sammen

Politiet bekreftet i en pressekonferanse tidlig fredag ettermiddag at de knytter knivdrapet på Majorstuen i direkte sammenheng med ranet i samme område like før.

– Det har vært en utvikling i saken. Vi knytter ranet og drapet sammen, uttalte politiinspektør i Oslo-politiet Grethe Lien Metlid fredag formiddag.

Politiet ber om at alle som kan vite noe om mannen tar kontakt umiddelbart. Metlid fikk spørsmål om hvorvidt de anser mannen som farlig.

– Til det er det å si at vi knytter ham til et drap og et ran. Jeg har ikke grunn til å si at han er farlig for publikum i dag. Ser man ham nå, så ringer man veldig raskt til politiet, sier Metlid.

Ved midnatt Metlid til VG at de ikke har foretatt noen pågripelse etter at de etterlyste mannen de knytter til drapet på Heikki Bjørklund Paltto . Hun sier at politiet har fått over 100 tips, og at det er gode og konkrete tips blant dem.

Ser på relasjoner, kontaktnett og offeret

Når noen blir drept i sitt eget hjem, er det som regel snakk om nære relasjoner. Her kan det se ut som et tilfeldig innbrudd som har gått galt, mener Lier Horst.

– Når politiet kobler drapet til et ran, kan det virke som det er et økonomisk motiv, fortsetter den tidligere etterforskeren.

– Hva ser politiet etter i sånne saker?

– Det som måtte finnes av spor på stedet. Så ser man på offeret, hans relasjoner og kontaktnett. Det er som å bruke en passer til å tegne større og større sirkler rundt offeret. Men dette er til ingen nytte om det er et tilfeldig offer, sier han.

Ble observert på MIX på Skøyen stasjon

VG har vært i kontakt med et vitne som sier hun så mannen på Skøyen stasjon mandag. På bildene politiet har frigitt er mannen avbildet i kiosken hvor hun jobber.

– I dag har det vært veldig ekkelt å være på jobb. Da kollegaen min, som også jobbet på mandag, fortalte meg om det i stad, trodde jeg ikke helt på det. Jeg har hatt en klump i magen i hele dag, sier en ansatt ved MIX-kiosken der den etterlyste er fanget på videoovervåkning mandag.

Det var en trykket stemning blant de ansatte fredag.

– Han skulle kjøpe røyk, men var veldig frem og tilbake. Han tok en ting og satt det tilbake, og tok en annen ting. Han så sløv ut, men det var vanskelig å si om det var noe i det. Han var ellers ganske rolig.

Det forteller den kioskansatte, som også påpeker at han var innom to ganger, først for å kjøpe restitusjonsdrikk, så for å kjøpe røykpakke. Han betalte med kontanter, får VG opplyst.

Tatovering kan gi svar

Lier Horst forteller at politiet også kan finne ut av hvilke telefoner som er blitt brukt i en omkrets rundt åstedet.

I tillegg har det vært mye snakk om tatoveringen gjerningsmannen har hatt på hånden, som ligner på symbolet i flagget til Angola.

– En tatoveringer er et særkjenne, som kan være med på å identifisere gjerningspersonen. I tilfelle gjengtilhørighet, kan det sende politiet i den retningen. Det er nok også et spor som gås opp.

– Man har pin-pointet en fluktrute. Den kan man gå opp med hunder. Da ser politiet etter drapsvåpen, gjenstander som er stjålet og klær, kanskje til og med som har blod på seg. Man går bredt ut, og samler inn alt, påpeker Lier Horst.

Privatetterforsker: Politiet jobber bredt

Privatetterforsker Jan-Arnt Skjold mener politiet bruker mediene for å se om noen kjenner igjen vedkommende.

– Politiet jobber tradisjonelt bredt, slik at de ikke får tunnelsyn og konkluderer i en tidlig fase av etterforskningen. De etterlyser også i mediene, for å se om noen kjenner denne mannen.

Lier-Horst tror også politiet har brukt gjenkjenningsprogrammer for å se om ansiktet drar noe kjenning i deres systemer.

– Jeg tror politiet har hatt bildet et par dager, og at de har gått ut til grensepasseringer slik at de har en tollsperre på han. Jeg frykter at mannen som er etterlyst, som snakker gebrokkent norsk og utenlandsk utseende, allerede har kommet seg ut av landet, at han har tilhørighet i en annet land enn Norge.

– Jeg tror han blir etterlyst internasjonalt, men det er vanskelig med et rent bilde. Det hadde det vært enklere med en identitet. De bildene er likevel så gode at jeg tror noen vil kjenne han igjen. Det kan være det er mennesker i miljøer som ikke er i dialog med politiet.